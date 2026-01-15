Sensatie is bij de populaire Italiaanse presentatrice Diletta Leotta nooit ver weg. Dit keer heeft de Italiaanse vrouw van voormalig Liverpool-keeper Loris Karius de woede op haar hals gehaald vanwege een 'ongepaste' outfit tijdens haar zwangerschap.

De 34-jarige Italiaanse, de bekende DAZN-presentatrice genoot van een feestelijk uitstapje met de huidige doelman van Schalke. Samen verwachten ze hun tweede kindje. Het stel luidde het nieuwe jaar in de Italiaanse Alpen in samen met dochter Aria en hun familie. Uiteraard deelde Leotta daar gretig foto's van op sociale media.

Opvallende outfit in de sneeuw

Echter, haar opvallende, transparante bruine jumpsuit, die haar beha liet zien, zorgde voor veel ophef. Sommigen noemden haar verschijning 'ongepast'. De reacties op sociale media waren divers. "Altijd vulgair", schreef een gebruiker, terwijl een ander toevoegde: "Misschien iets meer kleding." Een derde reageerde sarcastisch: "Diletta, zo kleden we ons allemaal in de bergen (vooral als we zwanger zijn)."

Andere gebruikers volgden een vergelijkbare toon: "Ze moet wel doodvriezen." "Danseressen in nachtclubs zijn nog gekleder", merkte een ander op. Desondanks namen veel van haar volgers het voor haar op. "En wat dan nog? Ze is een vrije vrouw om zichzelf te presenteren zoals ze wil", luidde een reactie. "De mooiste moeder van Italië", beaamde een ander, terwijl een derde zich richtte op het landschap: "Mooie bergen."

Eerdere kritiek

De DAZN-presentatrice werd eerder al bekritiseerd wegens haar kledingkeuze. Daar verdedigde ze zich fel tegen. "Uiterlijk is belangrijk, maar voorbereiding en de vaardigheid om over gebeurtenissen te berichten zijn nog belangrijker. De liefde voor mijn werk en mijn professionaliteit hebben voor mij altijd centraal gestaan", counterde ze in een openhartig interview.

Leotta is naast sportjournaliste ook voetbalvrouw. Sinds 2022 is ze samen met de beruchte keeper Karius, die een desastreuse rol speelde in de verloren Champions League-finale van 2018 tussen Liverpool en Real Madrid. Leotta en Karius trouwden twee jaar geleden, in 2023 werd dochter Aria geboren. De afgelopen kerst maakte het koppel bekend dat er nog een kleine op komst is.