Loris Karius en zijn vrouw Diletta Leotta hebben prachtig nieuws gedeeld: het beroemde koppel is in verwachting van een tweede kindje.

Op Instagram maakte het stel het nieuws wereldkundig. "Wij kunnen ons geen mooier cadeau wensen deze kerst", zo leest het bijschrift. "Aria wordt een grote zus, en onze harten zijn er klaar voor om twee keer zoveel liefde te geven."

Vrienden, fans en andere naasten reageerden razendsnel met felicitaties onder de post, die inmiddels al bijna 500.000 likes heeft. "WOOOW!! Onze warmste felicitaties. We zijn zo blij voor jou", schrijft het officiële account van Schalke 04, de huidige club van Karius.

Nieuw hoofdstuk

Hiermee krijgt het liefdesverhaal van het stel een nieuw hoofdstuk. De twee ontmoetten elkaar in 2022. "Loris kwam de kamer in en ik zei: 'Meiden, de man van mijn leven is gearriveerd'. Dat was echt geweldig", aldus Leotta volgens Bild. De Italiaanse omschrijft het moment dan ook als 'liefde op het eerste gezicht'. Enkele jaren later, in 2024, trouwde het stel.

Daarnaast beviel Leotta in augustus 2023, op haar eigen verjaardag, van dochter Aria. Het stel kiest ervoor om hun dochter tweetalig op te voeden, in het Duits en Italiaans. Dit zullen ze naar alle waarschijnlijkheid dus ook doen met de kleine die op komst is.

Onderling communiceren ze voornamelijk in het Engels, al is Karius inmiddels begonnen met het leren van Italiaans, en daarin boekt hij steeds meer vooruitgang. Duits leren zit er voor de Italiaanse niet in: "Hij wil dat ik het leer, maar het is te moeilijk."

Bekend koppel

Leotta is bekend vanwege haar werk als sportpresentatrice bij DAZN. Daar verzorgt ze de grote voetbalwedstrijden in Italië. Hiermee heeft ze een gigantische following opgebouwd. Op Instagram telt ze maar liefst 9,2 miljoen volgers.

Karius, de man van Leotta, heeft flink minder volgers dan zijn geliefde. Zijn teller staat 'slechts' op 1,9 miljoen. De Duitse doelman stond onder meer onder de lat bij Mainz, Liverpool, Besiktas, Union Berlin en Newcastle United.

Tegenwoordig draagt Karius het shirt van Schalke 04, maar de doelman staat in de voetbalwereld vooral bekend om zijn optreden in de Champions League-finale van 2018. Real Madrid was uiteindelijk met 3-1 te sterk voor Liverpool. Deze nederlaag was vooral te wijten aan de Duitser, die bij twee doelpunten gigantisch de mist in ging. Zijn tranen en verontschuldigingen aan het Liverpool-publiek na afloop spraken boekdelen.