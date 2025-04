Bezwete topschaatsster Jutta Leerdam geeft duidelijk signaal af aan haters: 'Dat ben ik helemaal zat'

Het vorige schaatsseizoen kwam nog maar een maand geleden tot een einde, maar de voorbereiding voor de nieuwe jaargang is voor de meeste rijders alweer begonnen. Zo werkt Jutta Leerdam zich aan de andere kant van de wereld in het zweet en geeft ze ook nog een duidelijke boodschap af.

Het is vrij duidelijk dat Leerdam zich nog altijd niet terug in Nederland is, maar wie denkt dat ze aan de andere kant van de wereld vakantie aan het vieren is, heeft het goed mis. De schaatsster heeft haar zinnen gezet op een gouden medaille tijdens de Olympische Spelen van 2026 in Milaan. Om dat doel te bereiken is het van groot belang dat ze het komende seizoen in de beste vorm aan de start staat op het ijs.

Boodschap van Leerdam

Daar doet Leerdam momenteel alles aan en ze traint zich dan ook een ongeluk. Op haar TikTok deelt de bezwete topschaatsster dan ook een video met een veelzeggend bijschrift. "Working my ass off and on at the same time", valt er te lezen.

Ook heeft ze er een bijzonder muziekje onder gezet en daarmee geeft ze een duidelijke boodschap af aan haar volgers. 'Ik ben het helemaal zat dat m*therf*ckers zeggen wat ik moet doen', is duidelijk hoorbaar in het nummer. Om die boodschap kracht bij te zetten, maakt Leerdam ook nog een gebaar met haar handen waaruit duidelijk wordt dat ze vindt dat er een hoop over haar gekletst wordt.

@juttaleerdam 👏 brb working my ass off and on at the same time ♬ busy doin hot girl ish - Chelsea

Leerdam zet volger op zijn plek

In de reacties zet Leerdam ook nog iemand op zijn plek, maar het lijkt er vooral op dat ze het bericht van diegene niet helemaal heeft gelezen. "Voor de laatste keer, daarna heb je voor altijd vakantie", schreef een volger. Leerdam reageert op duidelijke wijze: "Het is geen vakantie. Ik werk thuis en die plek is toevallig een soort paradijs."

Het kan echter goed zijn dat de persoon een verwijzing maakte naar de discussie over haar toekomst. Haar vriend Jake Paul liet eerder optekenen dat Leerdam na de Spelen van volgend jaar gaat stoppen en dat de twee dan gaan proberen om een gezin te beginnen.

De schaatsster zelf zei daar een tijdlang niets over, maar in de realityserie Paul American draaide ze er onlangs niet omheen. Ze vertelde dat de Spelen in Milaan inderdaad haar laatste zullen worden, maar ze liet nog in het midden of dan ook direct na dat toernooi gaat stoppen met schaatsen.