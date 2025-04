Topschaatsster Jutta Leerdam moet 'verdrietige keuze' maken: 'Ik wil zijn waar mijn hart is'

De toekomst van Jutta Leerdam ligt buiten Nederland. Dat is een ding dat zeker is. De Nederlandse topschaatsster verkondigt in de realityserie 'Paul American' over haar verloofde Jake Paul dat ze ons kikkerlandje gaat verlaten.

"Jake is m’n persoon. Dus ooit ga ik weg uit Nederland. Dat is gestoord. Maar het verdrietige is dat ik mijn land, cultuur en familie moet achterlaten, wat het allerbelangrijkste voor me is. Maar ik wil zijn waar mijn hart is en mijn hart is bij Jake", onthult Leerdam in de nieuwste aflevering van de show waar de gebroeders Paul (Jake en Logan) gevolgd worden door een camera.

"Een langeafstandsrelatie is lastig. Op dit moment is dat het offer dat ik moet brengen voor het schaatsen", stelt Leerdam, die even later verkondigt dat ook haar schaatstoekomst spoedig zal veranderen.

Geliefd in de familie

De uitspraak van Leerdam over haar toekomst volgt in de aflevering wanneer de cameraploeg op bezoek is bij haar in Nederland. Ze is dan net terug na tripjes naar Parijs (Olympische Spelen van 2024) en Saint-Tropez. "Het was een geweldige week", blikt de schaatsster terug.

In de aflevering wordt kennis gemaakt met de familie van Leerdam. Haar ouders, zussen, broer en schoonbroer zijn over de vloer. Meteen wordt duidelijk dat het hele gezin dol is op Paul. "Tijdens de eerste week waren we nog vrienden, maar er was een moment dat ik dacht: waarom voelt dit zo goed? Ik voel me aangetrokken tot zijn energie", aldus Leerdam.

Haar vader schrok toen Leerdam en Paul een setje werden, zo blijkt. "Echt. Iedereen jonger dan 25 of 20 kent Jake Paul. Hij is een grote vent, maar vanbinnen is hij…" "Een puppy", onderbreekt Leerdam hem. "Hij zorgt voor m’n dochter en dat bevalt me", verzekert Leerdams vader Ruud.

Omdopen tot Nederlander?

Dan komt de familie Leerdam met een plan om hun dochter dicht bij huis te houden. "Kan hij Nederlands zijn? Dat is makkelijker voor ons", denkt haar vader. "Misschien leert hij Nederlands", voegt moeder Monique toe. "We maken hem Nederlands", verzekert papa Ruud. "Dat is goed", reageert de schaatsster ten slotte.

Leerdam vertrok na de WK afstanden (medio maart) direct naar Puerto Rico, in de nabijheid van haar verloofde. Net na het laatste toernooi werd ze ten huwelijk gevraagd, waarop ze volmondig 'ja' zei. Leerdam en Paul hebben ook een kinderwens, alleen is nog de vraag wanneer en hoe veel. "Ik zou persoonlijk drie kinderen willen, maar Jake wil er vier. Ik zie ons wel met een groot gezin voor me later", sprak Leerdam in een van de eerdere uitzendingen van Paul American.