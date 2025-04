Bedroefde Jutta Leerdam ziet op tegen grote verandering: 'Ik ga dit leven missen'

Topschaatsster Jutta Leerdam is volop aan het genieten van haar vakantie in de zon. Nu het schaatsseizoen voorbij is verblijft ze bij haar verloofde Jake Paul op Puerto Rico. Toch realiseert ze zich dat het luie strandleventje niet voor altijd zal zijn.

Leerdam staat niet stil tijdens haar vakantie en leeft als een ware influencer. Ze houdt haar volgers op Instagram en TikTok op de hoogte van het zonnige leven op Puerto Rico. De vakantie kan alleen niet eeuwig duren en dat zorgt voor een verdrietig realiseermomentje bij Leerdam.

Viervoudig wereldkampioen onthult: 'Ik ben heel blij dat mijn partij met Jake Paul niet door is gegaan' Canelo Alvarez heeft gereageerd op zijn geklapte partij met Jake Paul. De Mexicaan was dichtbij een partij met de verloofde van Jutta Leerdam voor een gigantische zak geld, maar de onderhandelingen liepen op het laatste moment spaak. Alvarez is daar uiteindelijk niet rouwig om.

'Ik ga het eilandleven missen', schrijft ze onder haar nieuwste video op TikTok. Terwijl ze poseert in een luchtige gele crop top en een bijbehorend rokje mompelt Leerdam een somber deuntje mee. 'Ik wil zo mooi zijn als de oceaan', is te horen: een citaat uit de serie Euphoria. Het is niet bekend wanneer Leerdam precies wanneer naar huis gaat.

Tekst gaat verder onder de video.

Gezonde levensstijl

Eerder op de dag bezocht Leerdam een lokale markt. Ze beleefde een ontspannen dag in de omgeving van het droomhuis van haar verloofde Jake Paul, die al enige tijd op het eiland in de Caribische Zee woont. Ze vulde meerdere tassen met verse producten en gezonde lekkernijen.

Gelukkig werd ze thuis opgewacht door haar 'beste vriend'. Niet Jake Paul maar Thor, een prachtige Golden Retriever, stond kwispelend te wachten op een knuffel. Leerdam deelt een aandoenlijk moment op waarop de hond vol vertrouwen voor haar poseert en ze hem vervolgens een aai over zijn bol geeft.

Jutta Leerdam kan verleiding niet weerstaan, Nederlandse topschaatsster reageert met 'oops' Het schaatsseizoen is voorbij en de drukte maakt plaats voor ontspanning: Jutta Leerdam geniet volop van zonnige dagen in Puerto Rico. Op Instagram geeft de topschaatsster haar volgers een inkijkje in haar relaxte leventje samen met haar 'beste vriend' op het prachtige eiland in de Caribische Zee.

Koningsdag

Doordat Leerdam haar dagen op Puerto Rico besteedt, heeft de wereldkampioen op de 1000 meter het grote feest van Koningsdag in eigen land gemist. Toch vierde ze de feestdag op haar eigen manier.

Ook op het eiland zal de conditie namelijk op peil gehouden moeten worden. Speciaal voor Koningsdag kleedde ze zichzelf in een sportieve outfit met oranje accenten en fietste rondjes tussen de palmbonen van Puerto Rico. 'Een vleugje oranje voor mijn land', schreef ze trots bij de beelden.