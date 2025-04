Droomavond loopt met een sisser af voor Jutta Leerdam: 'Typisch dat dit mij gebeurt'

Jutta Leerdam beleefde een onvergetelijke avond vol romantiek, verrassingen en familiegeluk. Tijdens de bijzondere trip met haar verloofde Jake Paul leek alles perfect, totdat de magie verstoord leek te worden door een incident. Op TikTok blikt de topschaatsster openhartig terug op de schitterende trip naar Sint Lucia.

De avond begon met een emotioneel diner op de plek waar Paul haar eerder ten huwelijk had gevraagd. "Mijn vader was zo trots dat zijn eerste kind is getrouwd", vertelt Leerdam zichtbaar aangedaan. Ook haar moeder had speciale cadeaus meegenomen om het speciale moment te vieren. Op TikTok laat Leerdam zien hoe ze haar nieuwe ring trots aan haar familie toont.

Jutta Leerdam komt met de schrik vrij

Maar in het midden van alle romantiek ging het toch even mis. Op het moment dat Leerdam opnieuw werd verrast door haar kersverse verloofde, liep het niet helemaal zoals gepland. Terwijl het koppel samen met familie van een diner genoot en er prachtig vuurwerk werd afgestoken, snelde Jutta enthousiast van tafel om de show beter te bekijken. In alle consternatie probeerde ze over enkele kaarsen heen te springen, met een ongelukje tot gevolg.

Leerdam brak daarbij per ongeluk een paar kaarsen. "Typisch dat dit mij gebeurt", lacht ze in haar terugblik op TikTok. Gelukkig kon niets de sfeer echt verpesten en hield ze gelukkig geen blessure over aan haar 'onhandige' actie. Los van wat glasscherven kleurde de hemel prachtig in allerlei kleuren, waardoor de avond alsnog onvergetelijk bleef.

'Om iedereen samen te zien was zo bijzonder'

De ochtend na de romantische avond trok het kersverse verloofde stel samen met hun ouders naar het strand. In alle vrolijkheid belde Leerdam haar broer en zus om hen persoonlijk het grote nieuws te vertellen. Hun verraste en uitbundige reacties maakten het moment voor Jutta compleet. "Hun reactie was echt goud waard", vertelt ze stralend. Om de feestvreugde nog verder te verhogen, had Paul nóg een verrassing geregeld: kamers voor haar ouders in hetzelfde hotel, zodat het hele gezelschap enkele dagen samen kon genieten.

Tijdens een ontspannen stranddag werd de verloving uitgebreid gevierd. Met veel warmte kijkt Leerdam terug op deze periode. "Om iedereen samen te zien was zo bijzonder", blikt ze emotioneel terug. De liefdevolle momenten tussen haar eigen vader en de vader van Paul maakten het samenzijn extra speciaal. De reis eindigde zoals hij begonnen was: met liefde, muziek en veel gelach. "We dansten samen zoals altijd", vertelt Leerdam, voordat ze samen met haar verloofde terugvloog naar Puerto Rico, klaar voor het volgende hoofdstuk van hun leven samen.

Olympische Winterspelen

Binnenkort keert Jutta Leerdam terug naar Nederland om zich volledig te richten op de voorbereiding op het winterseizoen. Het absolute doel: goud winnen op de Olympische Spelen van 2026 in Milaan. Vier jaar geleden veroverde Leerdam nog zilver op haar favoriete afstand, de 1000 meter, achter Miho Takagi.

De Spelen in Milaan worden extra speciaal, want het wordt de laatste kans voor Leerdam om zich tot Olympisch kampioene te kronen. In de realityserie Paul American van haar verloofde Paul bevestigde ze dat dit haar laatste Olympische Winterspelen zullen zijn.