Voor Schalke-directeur Youri Mulder werd het promotieweekend er een om nóóit meer te vergeten. De club stelde zaterdag de terugkeer naar het hoogste niveau veilig, waarna het feest in en rond het stadion tot diep in de nacht doorging. De technisch directeur sloot de avond alleen op een wel héél bijzondere manier af. "We hadden een paar matrassen bij ons", lacht Mulder.

Mulder verscheen enkele uren na het feest digitaal bij SPORT1 Doppelpass. Met een biertje in de hand blikte hij lachend terug op de nacht na het promotiefeest. "Het was een korte nacht", zegt Mulder. "We hebben met alle medewerkers tot 05.30 uur in het stadion een geweldig feestje gehad. En daarna ben ik met nog een paar collega’s op stap geweest tot 07.00 uur. Daarna heb ik lekker geslapen, dat heb ik zo’n tien minuten volgehouden", verklaart hij.

Géén hotelovernachting

De feestelijkheden waren zo uitbundig dat een normale hotelnacht er simpelweg niet meer van kwam. Toen hem werd gevraagd waar hij uiteindelijk had geslapen, kon Mulder alleen maar lachen. "Mijn vriendin kwam van de camping, zoals dat natuurlijk gebruikelijk is voor Nederlands", grapt Mulder. "Ze had alles bij zich. We hebben geen tent opgezet, maar we hadden wel een paar matrassen bij ons. Die hebben we in het stadion neergelegd."

De relatie tussen voetbalanalist Youri Mulder en Vandaag Inside-visagiste Wieke Wierda kwam recent nog onverwacht in de schijnwerpers te staan. Wim Kieft noemde hun relatie openlijk, iets waar Wierda zelf niet op zat te wachten. “Wieke houdt er helemaal niet van om op deze manier in de schijnwerpers te staan. Ze werkt niet voor niets achter de schermen, hè?", vertelde Mulder eerder al tegen Privè.

Ongekende dag voor Mulder

Ondanks de korte nacht verdwijnt de lach niet meer van het gezicht van de oud-international. De promotie van Schalke bracht een enorme golf aan enthousiasme teweeg bij de supporters. Tienduizenden fans trokken in een massale mars richting het stadion om hun club aan te moedigen. "Ik had eerst nog een bespreking, maar toen kwam ineens die mars het terrein op", zegt Mulder vol enthousiasme. "Het was ongelooflijk. De Schalkers hebben eindelijk weer iets te vieren."

Voor de technisch directeur voelt de promotie als een beloning voor een seizoen waarin de club zich stap voor stap herpakte. "De manier waarop we het hele seizoen hebben gepresteerd, is iets wat bij de mensen blijft hangen. We kunnen weer een beetje feesten. Dat is echt geweldig", sluit hij af.