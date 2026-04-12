Voormalig profvoetballer en nu televisieanalist Youri Mulder (57) heeft een nieuwe liefde gevonden. De zoon van Jan Mulder blijkt zijn hart verloren te hebben aan een bekende vrouw achter de schermen bij Vandaag Inside. Het was oud-voetballer Wim Kieft die het nieuws onbedoeld onthulde in de populaire podcast 'Kieft Jansen Egmond Gijp'.

In de podcast liet Kieft zich ontvallen dat Mulder een relatie heeft met Wieke Wierda, de vaste visagiste van tv-hit Vandaag Inside. "Youri, die trouwens nog steeds heel erg gelukkig is met Wieke", vertelde hij aan tafel. Gespreksleider Michel van Egmond leek al op de hoogte. "Ja, dat snap ik wel. Ik zou zelf ook heel gelukkig met Wieke zijn. De visagiste bij VI, die is top. Zij heeft echt alle stormen overleefd."

Einde aan jarenlange relatie

Mulder zelf is beduidend minder spraakzaam over zijn nieuwe liefde. "Ik heb eigenlijk helemaal geen tijd om het over dit soort dingen te hebben", liet hij weten aan Privé. "Kijk, Wieke houdt er helemaal niet van om op deze manier in de schijnwerpers te staan. Ze werkt niet voor niets achter de schermen, hè?"

De nieuwe relatie betekent ook dat Mulder in alle stilte een punt heeft gezet achter zijn jarenlange relatie met de 23 jaar jongere zangeres Lynn Schippers. In 2018 vertelde hij voor het eerst over hun romance. "Het gaat heel soepel en gemakkelijk tussen ons. Het voelt echt wel goed en als iets serieus", zei hij destijds. Wanneer de breuk precies viel, is niet bekend.

Nieuwe liefde gevonden bij Vandaag Inside

Wierda is in de wereld van Vandaag Inside een vertrouwd gezicht achter de schermen. Ze overleefde alle turbulentie bij het programma en wordt door Hélène Hendriks, Merel Ek en Noa Vahle omschreven als een goede vriendin. Het drietal probeerde haar zelfs over te halen voor hun podcast HNM, maar Wierda bedankte vriendelijk. "Als je haar een microfoon voor haar neus houdt, wordt ze ongemakkelijk", aldus Hélène.

De komende tijd zal Wierda haar Youri regelmatig moeten missen. Mulder is actief als directeur voetbalzaken bij Schalke 04, analist op tv en wordt vanaf volgende maand ook vaste duider in De Oranjezomer, het dagelijkse tv-praatprogramma van Hélène Hendriks dat twee weken lang vanuit Curaçao wordt uitgezonden in aanloop naar het WK. Grote kans dat ook Wieke dan op het eiland aanwezig is, als visagiste én als gezelschap van haar vriend.