Het Nederlands elftal begint deze week aan het WK voetbal en oud-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As weten maar al te goed hoe het is om ons land te vertegenwoordigen op een groot toernooi. Zij kwamen ooit in aanraking met een nationaal voetbalelftal en dat leidde tot een bizar misverstand.

Hoog en Van As deden als sporter namelijk ooit mee aan hetzelfde toernooi als een nationaal voetbalteam. In 2008 waren ze van de partij op de Olympische Spelen en daar deed ook het jeugdteam van de Nederlandse voetballers mee. In hun wekelijks Sportnieuws.nl-podcast halen ze een opmerkelijke anekdote van dat toernooi op.

"Op de Spelen in 2008 waren wij fan van Royston Drenthe", begint Hoog. "Onze manager had contact met de manager van Jong Oranje en die waren net als ons daar." "Ze hadden dus ook een paar oudere dispensatiespelers", weet Van As nog. Ieder land mocht bij de Spelen drie spelers gebruiken die ouder dan 23 waren, namens Nederland waren dat toen Roy Makaay, Gerald Sibon en Kew Jaliens.

"Wij wilden Drenthe ontmoeten, maar zij zaten buiten het dorp", vervolgt Hoog. De hockeysters waren fan van hem geworden door een opmerkelijke reden. "Wij hadden een interview van hem in Sportweek, een magazine, uitgeprint en in het Holland House opgehangen. Daar had hij dus iets van vier kroketten weggesnaaid tijdens het interview."

'Huh, wie is dit nou weer?'

Dat leidde uiteindelijk echter tot een opmerkelijk misverstand. "Dat vonden wij natuurlijk hilarisch dus wij zeiden tegen onze manager: stuur even naar die manager dat wij de groetjes doen aan Roy. En toen kregen wij een video terug van Roy Makaay, een soort succeswens aan ons", aldus een lachende Hoog.

"Huh? Wie is dit nou weer?", weet Van As hun reactie nog altijd goed. "We waren helemaal teleurgesteld, maar het was wel lief bedoeld."

Goud voor hockeysters, niet voor voetballers

Die succeswens sorteerde wel effect, want Hoog en Van As werden met de hockeysters uiteindelijk olympisch kampioen. Dat was voor de twee hun eerste gouden plak op de Spelen. Vier jaar later prolongeerden ze die titel.

De voetballers met Makaay en Drenthe waren minder succesvol. Ze overleefden ternauwernood de groepsfase, maar strandden uiteindelijk in de kwartfinales na verlenging tegen Argentinië. Bij de Argentijnen deden toen onder meer Lionel Messi, Sergio Agüero, Angel Di Maria en Javier Mascherano mee.

Beluister de podcast

Hoog en Van As nemen elke maandag speciaal voor Sportnieuws.nl de sportweek door. In hun podcast deze week natuurlijk aandacht voor de Nederlandse voetballers in voorbereiding op het WK, de aanstaande rentree van Serena Williams en het aanblijven van schaatsbondscoach Rintje Ritsma. En de woede bij de Oranje Leeuwinnen over de nieuwe spelregel, is die terecht? Of zouden ze eens goed in de spiegel moeten kijken? Luister de podcast in je favoriete podcastapp of hieronder.

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