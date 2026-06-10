Topsporters zijn meestal ieder moment van de dag bezig met hun beroep, maar af en toe moet er natuurlijk ook ruimte voor ontspanning zijn. Zo onthulde topschaatsster Femke Kok onlangs dat ze ongeveer drie keer per jaar volledig losgaat. Op die momenten zit ze echter niet te wachten op een foto en dat is herkenbaar voor ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As.

Kok deed haar onthulling in gesprek met Linda Meiden en ook Hoog en Van As zagen haar teksten voorbij komen. Voor de twee ex-tophockeysters zijn de uitspraken van Kok wel herkenbaar. "Dat is eigenlijk bij alle topsporters wel zo is, dat het niet vaker is dan drie keer", reageert Van As in hun wekelijkse podcast voor Sportnieuws.nl.

Op speciale momenten kon dat volgens Hoog wel wat vaker voorkomen: "We hebben natuurlijk wel na zo'n Olympische Spelen of WK of wat we ook wonnen, dan hadden we even twee, drie weken vrij en dan gingen we natuurlijk wel iets vaker dan drie keer per week."

De topschaatsster vertelde in het interview ook dat ze op dat soort momenten er ook niet op zit te wachten om met mensen op de foto te gaan. "Sta ik straks op internet met een schuine kop", zei ze daarover. Van As snapt dat als oud-sporter heel goed: "Dat is natuurlijk nu nog veel erger."

'Dan kreeg je een glas bier in je gezicht'

Hoog haalt vervolgens een herinnering uit haar eigen carrière op. "Ik weet nog dat wij landskampioen waren geworden en dat we naar de Bubbels gingen daarna. We waren natuurlijk zo lam met z'n allen, maar daar stonden echt van die irritante gasten, die de hele tijd selfies maakten en het ook niet vroegen." "Bloedirritant", verzucht Van As.

"En als je dan nee zei, werden ze geïrriteerd", vervolgt Hoog. "Dan kreeg je een glas bier in je gezicht", vult haar kompaan aan.

Vervolgens schiet Hoog nog iets te binnen: "We hebben natuurlijk ook na het WK in 2014 (in eigen land, red.) gehad dat we gingen stappen en dat we daarna nog even naar een tankstation gingen om chips te halen. Daar kwamen we iemand tegen en toen waren we ook zo dronken. Die vroeg 'mogen we op de foto?'. Nee, daar ben je even te laat mee. Dat zou een lekker fotootje zijn..." "Als iemand dat gefilmd zou hebben in dat tankstation..", besluit Van As.

Beluister de podcast

Hockey-iconen Ellen Hoog en Naomi van As nemen elke maandag speciaal voor Sportnieuws.nl de sportweek door. In hun podcast deze week natuurlijk aandacht voor de Nederlandse voetballers in voorbereiding op het WK, de aanstaande rentree van Serena Williams en het aanblijven van schaatsbondscoach Rintje Ritsma. En de woede bij de Oranje Leeuwinnen over de nieuwe spelregel, is die terecht? Of zouden ze eens goed in de spiegel moeten kijken? Luister de podcast in je favoriete podcastapp of hieronder.

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