Roland Garros stond het afgelopen weekend in het teken van de finales. Het bekende tennistoernooi zag Alexander Zverev als winnaar bij de mannen en Mirra Andreeva bij de vrouwen. Zij verdienden bakken met geld aan het toernooi, maar dat kon niet worden gezegd van een Nederlandse winnares op het Franse gravel. Ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As hebben daar geen goed woord voor over.

Het ontging afgelopen weekend een hoop mensen, maar Diede de Groot schreef het toernooi ook op haar naam. Met overmacht won ze net ruim drie kwartier met 6-1 en 6-0 van de Française Ksenia Chasteau, De Groot (29) pakte na een lastige periode weer eens een grote prijs, maar het prijzengeld blijfr vergeleken met Zverev en Andreeva ver achter.

Verschil is gigantisch

Waar Zverev en Andreeva elk 2,8 miljoen euro verdienden aan hun titel, komt De Groot er maar bekaaid vanaf. Zij ontving 68.000 euro, een peulenschil vergeleken met het reguliere tennis. In hun Sportnieuws.nl-podcast laten Ellen Hoog en Naomi van As er hun licht over schijnen. "Ja, dat is zo'n groot verschil, niet normaal", vindt Van As. "Echt zo unfair", voegt Hoog toe. "Ik begrijp dat er minder mensen naar kijken, maar dit verschil is echt gigantisch."

Het bedrag is 6,42 procent hoger dan vorig jaar, toen de rolstoeltennissers het met nog wat minder geld moesten doen. "Het staat echt in schril contrast met het reguliere tennis", aldus Hoog. Volgens Van As is het helaas geen incident bij paralympische sporten. "Dat blijft de discussie. Paralympische sporten zijn onderbelicht, het is minder uitgezonden op tv, het is commercieel veel minder interessant voor bedrijven en sponsoren. Hoe kan je dat omdraaien? Of er in elk geval voor zorgen dat het iets dichter bij elkaar komt?"

Van As breekt vervolgens een lans voor paralympische sporten, want ze vindt het verschil veel en veel te groot. "Alle paralympische sporters presteren ook op hun top. Voor zover zij dat kunnen doen." Hoog vult aan: "En het is ook serieus heel vet om te zien." "Ongelooflijk knap", zo besluit Van As aan.

Beluister de podcast

Hockey-iconen Ellen Hoog en Naomi van As nemen elke maandag speciaal voor Sportnieuws.nl de sportweek door. In hun podcast deze week natuurlijk aandacht voor de Nederlandse voetballers in voorbereiding op het WK, de aanstaande rentree van Serena Williams en het aanblijven van schaatsbondscoach Rintje Ritsma. En de woede bij de Oranje Leeuwinnen over de nieuwe spelregel, is die terecht? Of zouden ze eens goed in de spiegel moeten kijken? Luister de podcast in je favoriete podcastapp of hieronder.

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