Mirra Andreeva won als 19-jarige afgelopen weekend Roland Garros, maar dat was nog niet eens de grootste verrassing van het vrouwentoernooi. Die vond hoogstwaarschijnlijk plaats in de kwartfinale. Daar vond voor topfavoriete Aryna Sabalenka een sportief drama plaats. Voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As hebben bijna een week later nog steeds met haar te doen.

Sabalenka had onder meer afgerekend met Naomi Osaka en begon als favoriete aan de kwartfinale tegen Diana Shnaider. Nadat ze set één won en in de tweede set een ruime voorsprong pakte, leek er niets aan de hand. Maar voor de nummer één van de wereldranglijst ging het vervolgens helemaal mis. Dat zagen Hoog en Van As ook, zo blijkt uit hun podcast voor Sportnieuws.nl.

"Er zat een partij frustratie in haar", zag Hoog. "Ze stond 6-3 en 4-1 voor, maar stortte ineens volledig in. Ze sloeg de ballen niet meer, ze was de weg kwijt, ze was gefrustreerd. Dan sloeg ze weer een bal in het net of uit en dan zat ze te krijsen en te schreeuwen... Ze kon zichzelf niet herpakken. Ik had zo met haar te doen."

Sabalenka verloor de tweede set en ging in de belissende derde set met liefst 0-6 ten onder. "Waar het aan lag, wist ze ook niet", zag Hoog. "Ze gaf na afloop een kwestbaar interview en gaf aan dat ze helemaal geen zin meer had in tennis. 'Ik hoop dat ik er sterker uitkom, maar op dit moment heb ik zin om de hele kleedkamer kort en klein te slaan.'"

Beest en bikkel

Hoog heeft er alle vertrouwen in dat Sabalenka er binnenkort weer anders over denkt. "Zij is zo'n beest en bikkel. Ze komt er waarschijnlijk sterker uit, maar voor haar team ligt er ook een flinke taak om haar weer op te lappen." Van As denkt dat het ook meespeelt dat Sabalenka nog nooit Roland Garros wist te winnen. "En ook nog nooit Wimbledon. Dat is het volgende toernooi dat er aan zit te komen. Dat is wel een stukje druk, want je wil al die Grand Slams een keertje winnen."

Beluister de podcast

Hockey-iconen Ellen Hoog en Naomi van As nemen elke maandag speciaal voor Sportnieuws.nl de sportweek door. In hun podcast deze week natuurlijk aandacht voor de Nederlandse voetballers in voorbereiding op het WK, de aanstaande rentree van Serena Williams en het aanblijven van schaatsbondscoach Rintje Ritsma. En de woede bij de Oranje Leeuwinnen over de nieuwe spelregel, is die terecht? Of zouden ze eens goed in de spiegel moeten kijken? Luister de podcast in je favoriete podcastapp of hieronder.

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