Bondscoach Ronald Koeman schoof zondag aan voor een persconferentie in aanloop naar het oefenduel met Oezbekistan. Daar kwam ook iets heel anders voorbij, want de bondscoach werd ook gevraagd naar de ziekte van zijn vrouw. Koeman vertelde openhartig hoe hij daar op dit moment mee om gaat.

Bartina, de vrouw van Koeman, werd in 2010 voor het eerst gediagnosticeerd met borstkanker. Na een behandeltraject bleek de ziekte acht jaar later teruggekeerd en te zijn uitgezaaid. In gesprek met De Telegraaf vertelde de geliefde van de bondscoach over de impact van haar ziekte. Daarin werd duidelijk dat ze nog altijd zware behandeling ondergaat zoals chemokuren en immunotherapiëen. Door haar ziekte kan Bartina ook niet naar de Verenigde Staten afreizen, waar haar man actief is als bondscoach.

Koeman werd door journalist Valentijn Driessen van hetzelfde medium bij de persconferentie voor het duel met de Oezbeken gevraagd naar wat de ziekte van zijn vrouw met hem doet: "Dat is soms moeilijk, omdat ze natuurlijk iedere week behandeling heeft. Dat is ook de reden dat ze in principe niet deze kant op kan gaan. Daar praat je over en heb je contact over. Dat is voor ons allebei moeilijk. Voetbal is een uitlaatklep om aan andere dingen te denken. Het is besproken om het zo te doen, we hopen dat de behandelingen blijven aanslaan en afwachten hoelang dat zo blijft."

'Daar gaat het vaak over'

De ziekte van zijn vrouw is dan ook een belangrijk gespreksonderwerp tussen de twee: "Het is duidelijk dat het vaak gaat over hoe ze zich voelt. Als ze iedere woensdagmiddag een behandeling heeft dan heeft ze daar dan wel één of twee dagen bijwerkingen van. Daar praat je over en dan leef je mee, helaas op afstand nu. Daar hebben we nu voor gekozen."

Driessen vroeg zich af of er toch nog een scenario is waarin de vrouw van de bondscoach naar de andere kant van de wereld vliegt. "Ik denk als we de finale halen dat ze misschien een behandeling mag overslaan, dat zou het ultieme zijn", reageerde Koeman.

Laatste oefenduel voor WK

De weg naar die finale is nog heel lang, want het WK gaat pas komende donderdag van start. Oranje speelt maandag de laatste oefenwedstrijd voor het toernooi tegen Oezbekistan. Afgelopen week ging de ploeg van Koeman onderuit in de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije.

Nederland begint op zondag 14 juni aan het WK met een duel tegen Japan. Daarna volgen nog wedstrijden tegen Zweden (20 juni) en Tunesië (26 juni).

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