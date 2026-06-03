Ronald Koeman staat aan de vooravond van zijn eerste WK als bondscoach van het Nederlands elftal. De oud-international moet het in de Verenigde Staten doen zonder zijn vrouw Bartina. Haar situatie maakt het er voor hem niet makkelijker op, vertellen ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As.

"Ronald Koeman schoof met zijn vrouw Bartina aan bij het radioprogramma van Edwin Evers", vertelt Van As in haar podcast voor Sportnieuws.nl. "Ze waren heel openhartig, ook over hun privésituatie. Ook over de ziekte van Bartina, die lijdt aan een chronische vorm van kanker. Best wel bewonderenswaardig om te zien dat ze zich zo kwetsbaar opstellen en dat ze zo open waren over hun situatie."

"Zij gaf ook aan dat ze vanwege haar ziekte niet meekan naar Amerika", gaat Hoog verder. "Zes weken daar zitten, dat is gewoon onmogelijk. Dus ze zei dat ze hem straks heel lang moet missen. Het is echt wel lang, zes weken. Ze gaf aan dat ze dat ook wel zwaar vond."

'Spanning in huize Koeman'

"Bartina gaf ook aan dat hij best wel een beetje nerveus was", hoorde Hoog de ervaren voetbalvrouw vertellen over haar man. "Ook voor dat selectiemoment. Dat hij dan midden in de nacht uit bed ging om even in zijn kantoortje te gaan werken.” Van As: “Hij laat haar dan wel lekker slapen. Dat is wel fijn.”

"Ze zei dat zij zich er ook zeker niet mee mag bemoeien", aldus Hoog over het selectiebeleid van de bondscoach. "Want daar heeft hij helemaal geen zin in. Hij wil geen vrouw die die zich bemoeit met het voetbal." Van As grappend: "Zou je niet Sjakie selecteren?" Hoog springt er lachend op in: "'Veerman, die moet je selecteren'. De spanning leeft wel in huize Koeman. Logisch."

'Zware periode'

"Zou Koeman veel druk voelen?", vraagt Van As zich af. Hoog twijfelt daar niet aan: “Ja. Maar ook die thuissituatie speelt de hele tijd in zijn hoofd. Dus het is voor hem wel echt een zware periode. Ik hoop dat hij er ook een beetje van kan genieten.”

Van As: “Dat hoop ik ook ja. Als je daar bent, wil je natuurlijk kunnen focussen op hetgeen je daar moet doen. Je hoopt natuurlijk niet dat je een belletje krijgt dat het thuis niet goed gaat. Maar het is natuurlijk ook wat het is. En dat weten ze ook. Maar nogmaals: bijzonder hoe ze ermee omgaan. Ook als familie.”

'Na de finale hoorde ik dat mijn oma was overleden'

"Wij hebben het ook vaak besproken", gaat Hoog even terug naar haar eigen tijd als tophockeyster en de afspraken die er werden gemaakt over de thuissituatie op het moment dat ze weg was voor een toernooi. "Wat wil je nou wel weten als je op het toernooi bent? Wat wil je niet weten? Er werden altijd duidelijke afspraken gemaakt.”

Van As: “Weet jij nog wat je toen had gezegd?” Hoog: “Ja, ik heb gezegd dat als er echt iets met mijn familie zelf is, dan wil ik dat natuurlijk wel weten. Maar als mijn oma overlijdt, ja, heel lullig, maar dan hoef ik dat niet te weten. Dat is bij mij ook een keer gebeurd. Na de Europacup met Amsterdam, na de finale kreeg ik te horen dat mijn oma was overleden de dag ervoor."

'Alleen maar verdrietig'

Van As: “Had je oma toen nog gezien daarvoor?” Hoog: “Ja, volgens mij wel. En die was ook hartstikke op leeftijd en happy life gehad. En weet je, we hadden er ook vrede mee. Ik bedoel, het is natuurlijk wel super verdrietig, maar ik was wel blij dat ik dat niet de dag voor de finale al had gehoord. Mijn moeder vertelde dat meteen na de finale.”

"Het was voor mij ook niet anders geweest als ze het wel die dag ervoor hadden verteld", gaat Hoog verder. "Ik was niet naar Nederland gegaan. Dan was ik alleen maar verdrietig geweest, dus dit was beter."

Luister de podcast

Tweevoudig olympisch kampioenen hockey Ellen Hoog en Naomi van As nemen elke maandag speciaal voor Sportnieuws.nl de sportweek door. In de nieuwste aflevering van de podcast onder meer aandacht voor rare incidenten op Roland Garros, de toekomst van Arne Slot en de kledingkeuze van de Oranje-internationals. Verder doen de twee een boekje open over de bizarre verzoeken die ze soms van fans krijgen: 'Wat zijn er toch gore mensen'. Luister de aflevering hieronder of in je favoriete podcastapp.

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