Het Nederlands elftal landde donderdag in de Verenigde Staten, maar assistent-coach Ruud van Nistelrooij vloog wegens privéomstandigheden later naar de andere kant van de wereld. Bondscoach Ronald Koeman gaf zondag duidelijkheid over zijn situatie.

De KNVB liet eerder deze week weten dat Van Nistelrooij pas op een later moment aan zou sluiten bij het Nederlands elftal. De reden was iets in de privésfeer, maar het was niet dudelijk wat er precies aan de hand was. Wel communiceerde de bond al dat er geen sprake was van een levensbedreigende situatie. Koeman vertelde zondag tijdens de persconferentie in aanloop naar het oefenduel met Oezbekistan zelfs dat het iets moois was.

Het onderwerp kwam ter sprake toen daar gevraagd werd of Van Nistelrooij inmiddels al in de Verenigde Staten was gearriveerd. "Ik dacht dat hij zou landen om half 3", reageerde Koeman.

Koeman ging vervolgens dieper in op wat er nu aan de hand was. "Op het moment dat ik Ruud benaderde om onderdeel van de staf te zijn, had hij al aangegeven dat er afgelopen zaterdag iets groots was. Als je familieomstandigheden benoemt, klinkt het zwaar, maar dit was leuk en mooi. Daar heb ik hem toen toestemming voor gegeven. Dus ik wist het al."

Oefenduel met Oezbekistan

Als Van Nistelrooij inderdaad zondagmiddag geland is dan kan hij maandag dus gewoon van de partij zijn bij de laatste test van Oranje voor het WK. Nederland speelt dan om 20.45 uur (Nederlandse tijd) tegen WK-debutant Oezbekistan, dat gecoacht wordt door bondscoach Fabio Cannavaro. Bij ht oefenduel zijn geen toeschouwers aanwezig, maar het wordt wel uitgezonden op televisie. Oranje verloor afgelopen week de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije met 1-0 in Rotterdam.

Oud-international

Van Nistelrooij keerde in februari voor de derde keer terug bij Oranje na zijn actieve interlandcarrière. Hij vervulde de rol van assistent-trainer ook tijdens het EK van 2021, nadat hij eerder in 2014-2015 assistent was. Van Nistelrooij kwam als speler 70 keer uit voor het Nederlands elftal en maakte daarin 35 doelpunten. De spits was actief op drie eindtoernooien.

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