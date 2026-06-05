Bondscoach Ronald Koeman is inmiddels met de selectie van het Nederlands elftal aangekomen in de Verenigde Staten voor het WK voetbal. Thuis speelt er echter al jaren een veel grotere strijd, want vrouw Bartina Koeman is al geruime tijd ziek. Zij vertelt openhartig over haar situatie en waarom ze nooit zal opgeven.

"Het beste woord is stabiel", begint Bartina Koeman vanuit Barcelona, in een zeer openhartig gesprek met De Telegraaf. "Dat klinkt misschien saai, maar voor mij is dat goud." De vrouw van bondscoach Ronald Koeman ondergaat nog altijd zware behandelingen zoals chemokuren en immunotherapieën. Op dit moment lijken die zijn werk te doen, al eist het ook zijn tol. "Na zo’n kuur voel ik me soms echt verschrikkelijk. Vanmorgen dacht ik nog: dit interview gaat niet lukken."

Nooit opgeven

Ondanks de zware behandelingen toont Koeman zich als een echte vechter. Opgeven komt dan ook niet voor in haar woordenboek. "Ik wil nog niet van deze wereld af. Zolang ik hier ben, wil ik me levend voelen", aldus een krachtige vrouw. Ze kreeg in 2010 voor het eerst borstkanker.

In 2018 sloeg het noodlot toe, toen de kanker terug bleek te zijn en was uitgezaaid. "Ik had pijn in mijn nek en dacht aan een whiplash omdat ik tegen een glazen deur was gelopen", vertelt de 65-jarige Koeman daarover. "Toen kwam de uitslag. De nekpijn kwam door uitzaaiingen. Mijn zus was erbij. Ik weet nog dat ik dacht: dit kan niet waar zijn."

Sindsdien staat een groot deel van haar leven in het teken van ziekenhuisbezoeken en het leven in onzekerheid. Desondanks probeert ze altijd positief te blijven. "Ik haat zeurpieten", meent Koeman. "En ja, ik weet hoe dat klinkt, want ik heb alle reden om te klagen. Maar ik wil niet dat mensen me alleen zien als die zieke vrouw."

Toekomst

Met de bondscoach is ze inmiddels alweer veertig jaar samen. Door het drukke leven van haar man is ze behoorlijk zelfstandig geworden. "Alles stond altijd in het teken van die man. Ik regelde alles", licht ze daarover toe. "Hij kan nog steeds geen lamp indraaien, maar hij is de liefste man die er bestaat. Mijn rots in de branding." Wel hoopt Koeman dat ze op korte termijn wat meer tijd kan besteden met haar Ronald.

"Soms denk ik wel: het is ook een keer klaar", vertelt ze openhartig. "Misschien is dit zijn laatste grote hoofdstuk. Daarna hopen we meer samen te zijn." Ook spreekt ze de hoop uit dat er ooit een geweldige doorbraak komt in de onderzoeken naar kanker. "Zestien jaar vechten en mijn lichaam doet het nog steeds. Dat vind ik ongelooflijk. Zolang dat zo is, blijf ik geloven. En blijven bewegen. Lachen. Leven", besluit ze.

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