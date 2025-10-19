Als iemand een plasje moet plegen, wordt er vaak gezegd: 'als je moet, dan moet je'. Het lijkt er echter op dat surfster Ellie-Jean Coffey niet meer zo zal denken. De Australische kreeg namelijk doodsbedreigingen nadat ze een omstreden video deelde.

Op haar Instagram plaatste Coffey een video waarin ze vanaf de rand van een boot in een meer plaste, terwijl er krokodillen in de buurt zwemden. "Elke keer als ik moet... duikt er een krokodil op", schreef ze er grappend bij.

Ophef

Het filmpje zorgde echter voor flinke ophef in India. Een inmiddels verwijderd Instagram-account had de video opnieuw geplaatst, maar dan met een andere tekst: "Amerikaanse toeriste doet haar behoefte vanaf een boot in het meer van Udaipur!"

Vanaf toen begon de rollercoaster rondom Coffey. "Ik kreeg ineens reacties van mensen die vroegen of ik in India was, maar ik had geen idee wat er aan de hand was, dus ik negeerde het gewoon", vertelde ze aan Australische media. "Sommigen eisten zelfs dat ik uit India zou worden gezet, terwijl ik daar nog nooit ben geweest."

Coffey legde uit dat de video was opgenomen tijdens een lange boottocht in Australië. Een vriend had het gefilmd en vond het een onschuldige grap. Dit geintje haalde echter zelfs het journaal in India.

Doodsbedreigingen

Daarmee kreeg de video nog meer aandacht, wat Coffey nog meer reacties opleverde. Want in India wordt het desbetreffende meer als heilig beschouwd. De Australische werd dan ook ineens overspoeld met berichten, waaronder doodsbedreigingen en oproepen om haar het land uit te zetten.

Toen de verwarring steeds groter werd, liet Coffey opnieuw van zich horen op sociale media. Ze plaatste een tweede video waarin ze zich weer over de reling van een boot ontlast, dit keer met de tekst: "Om het even duidelijk te maken: ik ben Australische, dit is het Australische binnenland — HET WAS NIET IN INDIA."

'Kardashian van het surfen'

Coffey is Australië een bekende surfster en influencer. Door haar glamoureuze optredens samen met haar zus Holly-Daze (27), die eveneens surft, kregen de twee de bijnaam ‘Surf-Kardashians’.