Cristiano Ronaldo, de Portugese superster, heeft zich op het WK voetbal van zijn beste kant laten zien. De voetballegende van Portugal ontmoette influencer Celine Dept voor het eerst en dat maakte haar emotioneel. Ronaldo gaf haar een stevige knuffel en sprak mooie woorden naar haar. "Niet huilen, ik ben blij je te ontmoeten."

Celine Dept (26) is een vooraanstaande voetbalinfluencer. De Belgische vrouw heeft miljoenen volgers op TikTok, Instagram en YouTube en filmt bijzondere ontmoetingen met voetballers. Met haar content is ze de grootste influencer van België. Ze maakte al grappige filmpjes met Erling Haaland, Neymar, Lionel Messi en Zlatan Ibrahimovic, maar haar idool Cristiano Ronaldo had ze nog nooit ontmoet.

Ontmoeting Cristiano Ronaldo

Bij ieder groot voetbalevenement is zij aanwezig. Zo liet ze verschillende handshakes zien met Raphinha, Donnarumma, Ronaldinho en onze iegen Van Dijk en Dumfries, maar bezoekt ze ook verschillende wedstrijden over de hele wereld. Uiteraard is zij ook aanwezig op het WK voetbal en daar vond een bijzondere ontmoeting plaats.

Het is geen geheim dat Dept groot fan is van Ronaldo, ze trok al vaker zijn shirt aan in haar video's maar ze hadden elkaar nog nooit ontmoet. Tot deze vrijdag toen ze was uitgenodigd bij een training van Portugal. Na die training nam Ronaldo de tijd haar te ontmoeten.

@celinedept I can't believe this is real 🥺 Today I had the chance to meet my great idol, Cristiano Ronaldo. The person who not only inspired me to start playing football, but also the one who gave me the motivation to work hard, believe in myself, and never give up. A true inspiration to so many people. This is a day I will never forget. Thank you Ronaldo for being so kind, thank you Portugal for the warm welcome, thank you Michiel for always being there for me, and a very big thanks to all of you for supporting me every single day. And a nice extra: there's something else coming up tomorrow... Siuuuuuu 🐐 ♬ click (camera shutter sound single shot)(1111055) - LEOPARD

Terwijl zij tegen de tranen vocht zei Ronaldo: "Ah, huil niet", terwijl hij haar een knuffel gaf. "Ik ben blij je eindelijk te ontmoeten, wat wil je dat we doen?" Ze bedankt hem vervolgens voor alles en raagt om een foto. "Natuurlijk, maar droog wel je tranen. Je bent prachtig", zegt hij dan.

Reactie Dept

De influencer is nog altijd in de wolken van de ontmoeting, dat valt te lezen in de tekst die ze bij de video op haar socials plaatst. "Ik kan niet geloven dat dit waar is. Ik heb eindelijk de persoon ontmoet die mij niet alleen inspireerde om te voetballen maar ook degene was die mij de motivatie bracht om hard te werken en in mijzelf te geloven", schrijft zij. "Deze dag zal ik nooit vergeten. Dank je, Ronaldo, omdat je zo aardig bent."

WK voetbal

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