Het Nederlands elftal is begonnen aan de eerste training in de Verenigde Staten voor het WK. Bondscoach Ronald Koeman staat met alle 26 spelers uit zijn WK-selectie op het trainingscomplex van New York City FC, waar de Nederlander Pascal Jansen trainer is.

Jurriën Timber en Denzel Dumfries trainen ook mee. Timber kreeg na de verloren strafschoppenserie van Arsenal in de finale van de Champions League tegen Paris Saint-Germain een paar dagen rust en sloot donderdag aan bij de nationale ploeg. Dumfries was woensdag geschorst voor de verloren oefeninterland tegen Algerije (0-1). Hij kreeg van Koeman toestemming om zich medisch te laten keuren voor Real Madrid, waar hij snel een meerjarig contract ondertekent.

Wennen aan klimaat en tijdsverschil

Nederland arriveerde donderdagavond in New York, waar het tot dinsdag verblijft voor een trainingskamp. De internationals kunnen daar wennen aan het klimaat en tijdsverschil. Het is rond de 30 graden in de grootste stad van de Verenigde Staten, waar het zes uur vroeger is dan in Nederland.

Het trainingscomplex van New York City ligt in Orangeburg, zo'n 50 kilometer ten noorden van New York. Oranje speelt maandag een oefeninterland tegen Oezbekistan in het Icahn Stadium op Randall's Island in Manhattan, het drukke en beroemde stadsdeel in het centrum van New York. Dat is de laatste vriendschappelijke interland van Oranje voor de eerste WK-wedstrijd op 14 juni tegen Japan in Dallas.

Bekijk hier de beelden van de training:

Nederland wil eerst met veel beoogde basisspelers oefenen tegen Oezbekistan, dat ook aan het WK deelneemt. Na die officiële interland spelen de reserves van beide ploegen nog tegen elkaar in een soort trainingspartij. Koeman laat op die manier zoveel mogelijk spelers wennen aan de omstandigheden in de Verenigde Staten.

Kansas City

Het Nederlands elftal vertrekt dinsdag naar Kansas City, waar het tijdens de groepsfase van het WK verblijft. Daar is het vaak warmer en vochtiger dan in New York. Na het duel met Japan volgen er groepswedstrijden tegen Zweden (20 juni) en Tunesië (26 juni).

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