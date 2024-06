Cristiano Ronaldo breekt een wereldrecord door transfer van Kylian Mbappé

Cristiano Ronaldo mag een nieuw wereldrecord op zijn naam schrijven en dat is te danken aan zijn oude club én Kylian Mbappé. Real Madrid haalde Mbappé transfervrij binnen, wat voor een tevreden Ronaldo zorgde.

De transfer van Mbappé naar Real Madrid werd dinsdag wereldkundig gemaakt. Zelf liet de 25-jarige Fransman op Instagram héél blij te zijn met zijn overstap. Hij deelde vier foto's waarop hij een stuk jonger was met Real Madrid-kleding aan. Op één foto poseerde hij met Ronaldo, toen nog speler van De Koninklijke.

Media reageren op langverwachte transfer Kylian Mbappé: 'Madrid voltooit zijn treble' De transfer van Kylian Mbappé kwam allesbehalve als een verrassing, maar houdt de gemoederen flink bezig. Hieronder een verzameling van de opmerkelijke berichtgeving in de internationale media.

Mbappé heeft al eens vaker duidelijk gemaakt dat Ronaldo zijn grote voorbeeld is. Op zijn kinderkamer hingen ook allemaal posters van de Portugese superster. De 39-jarige Ronaldo speelt in Saoedi-Arabië bij Al-Nassr en is deze zomer met Portugal op het EK. Op het vorige EK, in 2021, speelden Ronaldo en Mbappé al tegen elkaar.

Ronaldo wenst Mbappé geluk

Bij de post op Instagram zette Mbappé heel blij te zijn om voor Real Madrid te spelen. Een droom komt voor hem uit. Ronaldo reageerde daaronder: 'Mijn beurt om te kijken. Ik ben erg enthousiast om jou te zien schitteren in het Bernabeu. Hala Madrid.'

Die reactie kreeg binnen no-time meer dan vier miljoen likes. En volgens Daily Sports is er nog nooit een reactie op Instagram geweest met zóveel likes. Een wereldrecord, dus.

Dit wordt het salaris van Kylian Mbappé bij Real Madrid (met bizar bedrag aan tekengeld) Kylian Mbappé is sinds maandag 3 juni officieel speler van Real Madrid. Nu is ook bekend geworden hoeveel salaris daarmee gemoeid is. Ondanks dat Mbappé inlevert om bij Real Madrid te voetballen, is het alsnog een astronomische bedrag.

EK 2024

Het Frankrijk van Mbappé zit in een poule met Nederland, Oostenrijk en Polen. De tweede groepswedstrijd is tussen Frankrijk en Nederland, op 21 juni. Frankrijk speelt zijn eerste wedstrijd op 17 juni tegen Oostenrijk, terwijl Oranje een dag eerder in actie komt tegen Polen.

Ronaldo en Portugal openen het EK tegen Tsjechië, op dinsdag 18 juni. Vervolgens speelt het nog tegen Turkije en Georgië. In 2016 won Portugal het EK nog.