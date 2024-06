Kylian Mbappé deelt foto met Cristiano Ronaldo bij Real Madrid: 'Een droom komt uit'

Kylian Mbappé heeft voor het eerst gereageerd op zijn overstap van Paris Saint-Germain naar Real Madrid. Op Instagram deelt hij meerdere foto's van een kleine Mbappé in Real Madrid-kleding. 'Een droom komt uit.'

We zien een jonge Mbappé bij het trainingscomplex van Real Madrid. Op de derde foto poseert hij met Cristiano Ronaldo. Mbappé nog als kleine jongen, Ronaldo als de superster van De Koninklijke. 'Ik ben zo blij en trots om bij de club van mijn dromen te mogen spelen.'

'Niemand kan begrijpen hoe blij ik nu ben', gaat Mbappé verder. 'Ik kan niet wachten om jullie te zien, Madrid-fans. Hala Madrid!' Bij Real Madrid gaat de Franse superster samenspelen met landgenoten Ferland Mendy, Aurelien Tchouameni en Eduardo Camavinga. Al die spelers gaan ook met Frankrijk naar het EK 2024, waar Nederland een van de tegenstanders in de groepsfase zal zijn.

Contract en salaris van Kylian Mbappé bij Real Madrid

Mbappé tekent voor vijf seizoenen bij Real Madrid. Hij speelde al sinds de zomer van 2017 bij PSG, dat 180 miljoen euro aan AS Monaco betaalde voor hem. Bij Real Madrid hoopt de 25-jarige Mbappé eindelijk eens de Champions League te winnen. Dat is een van de weinige prijzen die hij nog niet in de kast heeft staan, naast de Europese titel.

Mbappé gaat liefst 45 miljoen euro per jaar verdienen bij Real Madrid. Hij krijgt 150 miljoen euro aan tekengeld, wat verdeeld over vijf seizoenen aan hem wordt betaald. Dat komt neer op dertig miljoen euro per jaar, plus nog eens vijftien miljoen euro aan salaris.

Nieuwe teamgenoten van Mbappé

Mbappé gaat in de Spaanse hoofdstad een voorhoede vormen met supersterren Vinicius Junior en Rodrygo, met Jude Bellingham daar vlak achter. Ook het grote talent Endrick (17) komt deze zomer naar Real Madrid.