Media reageren op langverwachte transfer Kylian Mbappé: 'Madrid voltooit zijn treble'

De transfer van Kylian Mbappé kwam allesbehalve als een verrassing, maar houdt de gemoederen flink bezig. Hieronder een verzameling van de opmerkelijke berichtgeving in de internationale media.

Bij Marca stond Mbappé op de voorpagina met de tekst 'waar je van droomde'. De doelpuntenmachine was al van kinds af aan fan van de Madrilenen en postte zelf al een bericht op Instagram van zijn jeugdige zelf in Real Madrid-kleding.

Hetzelfde medium vond de komst van de 77-voudig international ook aanleiding om weer even uit te leggen waar hij zijn bijnaam Ninja Turtle eigenlijk aan te danken heeft. Het is vrij simpel: de aanvaller vertoont simpelweg lichamelijke gelijkenissen met de fictieve figuren Ninja Turtles. In het bijzonder met Donatello, zoals Mbappé ook weleens genoemd wordt. In 2017 gaven zijn teamgenoten bij Paris Saint-Germain hem tot ieders hilariteit een masker van het schildpad cadeau.

'Hala Mbappé'

Het Franse L'Équipe pakte uit met een jeugdfoto van de superster op de cover. Mbappé draagt er een Real Madrid-jack. Het getuigt van de droom om voor Los Blancos te spelen, die hij dus al van kinds af aan had. 'Hala Mbappé' kopt de krant, verwijzend naar de aanmoedigingskreet die Madrilenen veelal gebruiken om de club aan te moedigen.

🗞️ « ¡ Hala Mbappé ! »



La une du journal L'Équipe du mardi 4 juin 2024 pic.twitter.com/fiADph3FVZ — L'ÉQUIPE (@lequipe) June 3, 2024

L'Équipe blikt ook vast vooruit op de presentatie van de watervlugge aanvaller. Die vindt plaats na het EK, op 15 of 16 juli. Als Frankrijk het toernooi vroegtijdig moet verlaten, kan de presentatie naar voren worden gehaald. De club bereidt een grote show voor. Er zullen grote schermen komen waarop de hoogtepunten van Mbappé zullen worden afgespeeld en waarschijnlijk ook een vuurwerkshow. Real Madrid verwacht dat Bernabéu afgeladen vol zal zitten. Het wordt de eerste grote spelerspresentatie sinds 2019, toen Hazard groots werd onthaald. Vanwege het coronavirus en de renovatie van het stadion konden de presentaties de afgelopen jaren niet plaatsvinden.

Treble

Madrileense krant ABC ziet de komst van Mbappé als het behalen van een prijs. 'La Liga, de Champions League en Mbappé: Madrid voltooit zijn treble', is de veelzeggende kop.

Zijn oude club AS Monaco is trots op het jeugdexponent. 'Van de rood-witte jeugdacademie naar het witte huis. Succes', plaatsen ze op hun X-account. Inclusief jeugdfoto van Mbappé, waar hij zijn Monaco-shirtje vasthoudt temidden van posters van Cristiano Ronaldo in zijn tijd bij Real Madrid.