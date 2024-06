Dit wordt het salaris van Kylian Mbappé bij Real Madrid (met bizar bedrag aan tekengeld)

Kylian Mbappé is sinds maandag 3 juni officieel speler van Real Madrid. Nu is ook bekend geworden hoeveel salaris daarmee gemoeid is. Ondanks dat Mbappé inlevert om bij Real Madrid te voetballen, is het alsnog een astronomische bedrag.

Dat heeft vooral met het tekengeld te maken. Mbappé komt dan wel transfervrij over van Paris Saint-Germain, de Franse superster krijgt alsnog liefst 150 miljoen euro aan tekengeld. Dat weet de BBC. Dat tekengeld krijgt hij verdeeld over vijf seizoenen, dus zo'n dertig miljoen euro per jaar.

Salaris Kylian Mbappé bij Real Madrid

Dat tekengeld komt nog bovenop zijn gewone salaris. Dat is volgens het Engelse medium vijftien miljoen euro per jaar. Een simpele rekensom laat zien dat Mbappé dus zo'n 45 miljoen euro per jaar verdient, los van sponsordeals etcetera.

Tijd bij Paris Saint-Germain

Bij PSG deed het bestuur steeds gekker om Mbappé maar binnenboord te houden. De 25-jarige superspits kreeg steeds meer salaris. In zijn laatste seizoen kreeg Mbappé volgens Sky Sports liefst 75 miljoen euro. Hij levert bij zijn overstap naar Madrid dus wel wat in.

De keuze voor Real Madrid lijkt logisch. De Koninklijke won afgelopen zaterdag nog de Champions League, alweer voor de vijftiende keer in de geschiedenis. Het is één van de twee belangrijke prijzen die nog ontbreekt in de prijzenkast van Mbappé. Daarnaast geeft hij aan dat het van jongs af aan zijn lievelingsploeg was.

Na het winnen van het WK hoopt Mbappé namelijk ook nog het EK te winnen. Het liefst deze zomer in Duitsland. Frankrijk zit in een groep met Nederland, Oostenrijk en Polen.