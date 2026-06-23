Dinsdag is het groot feest bij de familie Van der Vaart-Polman. Eén van de familieleden is jarig en daar staat de rest bij stil. Zoon Damián van der Vaart deelt een aandoenlijk bericht.

Voor Damián van der Vaart werd het afgelopen seizoen zijn definitieve doorbraak bij de Jong Ajax. Na zijn debuut in augustus speelde hij bijna dertig wedstrijden voor de beloften van de Amsterdammers. Volgend jaar hoopt de 20-jarige Van der Vaart op een kans in de hoofdmacht van Ajax. Hij ligt nog tot en met de zomer van 2029 vast bij de hoofdstedelijke club.

Hij heeft vanaf komend seizoen in elk geval weer zijn vader Rafael dicht bij hem in de buurt. Hij verhuist binnenkort samen met Estavana Polman terug naar de Gelderse plek Huissen. Dat doen ze op het moment dat Jesslynn, het halfzusje van Damián, klaar is met haar schooljaar. Dinsdag zal de familie in elk geval niet al te veel bezig zijn met school, want zij vieren een speciale dag.

Lieve berichten

De jonge Jesslynn viert dinsdag namelijk haar verjaardag. En daar staat ook haar oudere broer bij stil. "Gefeliciteerd lief zusje", schrijft de middenvelder van Jong Ajax bij een aandoenlijke foto met Jesslynn. De twee hebben een goede band en waren gedurende het jaar altijd erg blij om elkaar weer te zien. Aangezien Damián voetbalt in Amsterdam en Jesslynn bij haar ouders in Roemenië woont, zagen ze elkaar niet wekelijks.

Ook de rest van de familie deelt lieve foto's van de jarige job. "Ons meisje alweer negen jaar. Wat vliegt de tijd", liet moeder Estavana Polman weten. Vader Rafael van der Vaart noemde Jesslynn al "negen jaar zijn zonneschijn".

Het grote feest voor de jarige Jesslynn vond overigens al afgelopen weekend plaats. Op alle foto's komen levensgrote ballonnen van het getal 9 voorbij. Volgend seizoen zal de hele familie ongetwijfeld vaker aanwezig zijn bij de voetbalwedstrijden van Damián.

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