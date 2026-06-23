Denzel Dumfries blijft een van de meest opvallende spelers van Oranje onder bondscoach Ronald Koeman. Sinds zijn debuut in 2018 groeide de rechtsback uit tot een vaste waarde bij het Nederlands elftal, met indrukwekkende cijfers: elf doelpunten en liefst 24 assists. Toch is er een opvallende situatie ontstaan rondom Dumfries.

In de afgelopen jaren speelde hij bij Oranje met liefst tien verschillende rechtsbuitens voor zich. Volgens Sportnieuws.nl-analisten Robert Maaskant en Ralf Seuntjens ligt dat echter totaal niet aan de vleugelverdediger. "Dat ligt puur aan de kwaliteit van de buitenspelers", reageert Maaskant resoluut in de Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast.

'Met Arjen Robben...'

De ex-trainer van onder meer FC Groningen, NAC Breda en Wisla Krakow haalt Oranje-icoon Arjen Robben als voorbeeld aan. "Wat denk je wat er zou gebeuren als we Robben nog zouden hebben op de rechterflank? Die zou natuurlijk zonder twijfel alles hebben gespeeld", zegt Maaskant, die vervolgens met een gewaagde uitspraak komt. "Een combinatie van Robben en Dumfries zou je écht wereldkampioen maken, dan ben je niet tegen te houden. Die twee spelers in hun prime..."

Seuntjens erkent wel de suggestie van voetbalwatcher Aron Kattenpoel Oude Heerink dat het voor buitenspelers niet altijd even makkelijk is om voor Dumfries te spelen. "Zij moeten natuurlijk wel veel aan de binnenkant spelen, terwijl het nou eenmaal geen buitenspelers zijn die graag vanaf de rechterkant naar binnen gaan", licht de 37-jarige spits toe. Daar zit vooral het verschil met een type als Robben. "Maar dat heeft natuurlijk helemaal niets met Dumfries te maken."

Progressie

Wel ziet Seuntjens serieuze vooruitgang in de manier waarop Koeman die positie probeert in te vullen. "Je ziet wel écht progressie. Het is natuurlijk een samenwerking tussen de rechtsback en de buitenspeler, maar je ziet wel dat daarop getraind wordt. Tegen Japan zag je dat héél mooi terugkomen: Summerville kwam mooi naar binnen, terwijl Dumfries echt als rechtsbuiten te staan kwam. Ik sluit niet uit dat we tegen Tunesië een balletje van Gakpo of Van de Ven op het hoofd van Dumfries gaan krijgen."

Transfer naar Real Madrid

Naast zijn prestaties op het veld zorgde Dumfries maandagavond echter ook buiten de lijnen voor gespreksstof. Al weken gaan er geruchten over een transfer naar Real Madrid, maar de laatste dagen bleef het opvallend stil rondom de mogelijke overstap. Tijdens de persconferentie hield hij zijn kaken stijf op elkaar. "Dan heeft hij in ieder geval nog géén handtekening gezet, dat is wel héél apart."

Ook Maaskant verbaasde zich over de gang van zaken rond de persconferentie. "Je weet dat hij die vragen gaat krijgen, zet hem er dan niet neer. Op deze manier krijg je gewoon onrust in het kamp van het Nederlands elftal", stelt de voormalig trainer resoluut.

Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast

In de nieuwe aflevering van de dagelijkse Sportnieuws.nl voetbalpodcast bespreekt Robert Maaskant met Ralf Seuntjens én voetbalwatcher Aron Kattenpoel Oude Heerink de laatste updates rond het WK. Zo gaat het uitgebreid over het afgekeurde doelpunt van Lionel Messi, zijn bizarre prestatie én de gemiste penalty.

Verder bespreken ze de combinatie van Arjen Robben en Denzel Dumfries, staan ze stil bij de geboorte van het zoontje van Jeremy Doku en komt ook de eerste vrouwelijke scheidsrechter die een wedstrijd van Nederland fluit aan bod. Dat en nog veel meer in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast. Vanaf 7.30 uur te beluisteren in jouw favoriete podcastapp.

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