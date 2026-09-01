Daphne Deckers heeft via Instagram alarm geslagen over een naderende ramp. De vrouw van tennisicoon Richard Krajicek maakt zich grote zorgen.

De schrijfster deelde afgelopen weekend nog 'hartverscheurende beelden' van de zware overstromingen in Nepal. Ze maakt zich bovendien al lange tijd zorgen over de ontwikkelingen rond kunstmatige intelligentie.

AI

Dinsdag slaat ze opnieuw alarm. "Naast alle vreselijke natuurrampen die er zijn, vergeet je bijna dat er ook een cyberramp op ons afkomt. Ze verwijst daarbij naar een video van een wetenschapper met 5.000 volgers op Instagram, die een zorgwekkende situatie bij OpenAI blootlegt.

Deckers meldt dat er in de AI-community al gesproken wordt over 'SkyNet-day'. "Naar de film The Terminator waarin AI het overnam van de mensen."

De schrijfster maakte zich afgelopen maand ook al grote zorgen over wat AI kan betekenen voor schrijvers en andere creatievelingen. Ze deelde al verschillende berichten over het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal voor het trainen van AI. Daarbij wees ze onder meer naar het werk van de Amerikaanse schrijver David Baldacci. "Zijn werk is opgeslorpt en gestolen door AI. Net zoals het werk van duizenden andere auteurs. Hoezo mag dit?", schreef ze destijds.

US Open

Ondertussen zal ook de US Open Deckers en haar man Richard Krajicek vast bezighouden. Het Nederlandse tennisicoon bereikte tijdens zijn carrière drie keer de kwartfinale op het hardcourt in New York, in 1997, 1999 en 2000. In 1996 won hij zijn enige grandslamtitel op Wimbledon.

De US Open ging zondag van start. Nederlander Tallon Griekspoor werd al uitgeschakeld in het enkelspel bij de mannen. Dinsdagavond komt landgenoot Botic van de Zandschulp in actie. Hij bereikte in 2021 ook de kwartfinale.