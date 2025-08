Rotterdam is niet alleen de stad van Feyenoord-trainer Robin van Persie, want met zijn terugkeer haalde Feyenoord anderhalf jaar geleden ook zijn vrouw Bouchra terug naar haar stad. Dit is Bouchra van Persie, al jarenlang de trouwe partner van de oud-topvoetballer.

Al vanaf Van Persie bij Feyenoord debuteerde (in 2002) zijn de jeugdliefdes al samen. Ze reisde dan ook overal mee naartoe waar de carrière van de ex-topvoetballer hem leidde: naar Engeland (Arsenal en Manchester United), Turkije (Fenerbahçe) en weer terug in Nederland. Tussendoor volgde ze haar man ook naar allerlei eindtoernooien met Oranje. Daar zag de Marokkaanse haar vriend, verloofde en man topscorer aller tijden worden met 50 goals.

Rotterdammers in hart en nieren

Bouchra en Robin zijn allebei van 1983 en komen uit Rotterdam. Het is dan ook niet gek dat ze elkaar in de havenstad leerden kennen. In 2004 stapten de twee op jonge leeftijd in het huwelijksbootje. In 2006 (Shaqueel) en 2009 (Dina) werden hun twee kinderen geboren. Shaqueel ging zijn vader volledig achterna en voetbalt als spits in de jeugd van Feyenoord. Hij wacht nog op zijn debuut in het betaald voetbal.

Storm in relatie

Hun relatie moest overigens ook een flinke storm doorstaan. Een jaar nadat ze trouwden zat Robin van Persie enkele weken in de cel op verdenking van verkrachting. De zaak werd uiteindelijk geseponeerd vanwege onvoldoende bewijs. Volgens justitie bekende Van Persie wel dat er seksueel contact is geweest met de vrouw, maar het Openbaar Ministerie meldde dat na uitgebreid onderzoek is gebleken dat dit niet onder dwang is gebeurd. Van Persie is dan ook nooit vervolgd voor verkrachting.

'Hechte familie met een hechte band'

Hoewel het stel Van Persie door een diep dal ging, bleef Bouchra achter de oud-topvoetballer staan en overwonnen ze de moeilijke periode. Zo zijn de twee nog altijd bij elkaar. 'De Van Persies' zijn meer dan voetbal, ze zijn een hechte familie met een hechte band die naar voren wil komen en zich wil uitdrukken door de hele wereld', zo luidt het motto dat op de site van hun opgerichte kledingmerk By VP staat.

Voor dat merk doet Bouchra veel werk. Het idee ontstond nadat Robin met de bekende schoenmaker Floris van Bommel eenmalig drie stijlen schoenen uitbracht in 2021. Dat smaakte zo naar meer, dat het gezin besloot meer met mode te doen. Inmiddels werden zelfs de eerste collecties van zoon Shaqueel en dochter Dina al uitgebracht en is het gezin nog lang niet klaar op de modemarkt.