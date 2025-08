Robin van Persie is een van de grootste Nederlandse voetballers van deze eeuw. De spits maakte furore in Nederland en imponeerde in het shirt van Arsenal en Manchester United ook in Engeland. Daarnaast is hij de topscorer aller tijden van het Nederlands elftal en is hij inmiddels begonnen aan zijn trainerscarrière. Na amper zes maanden in dienst bij oude liefde Feyenoord is hij daar al bijna niet meer weg te denken. En dat alles met zijn vrouw Bouchra al die tijd aan zijn zijde.

Al heel vroeg in zijn carrière waren de verwachtingen hooggespannen rondom de Rotterdammer. Via de jeugdopleidingen van Excelsior en Feyenoord maakte hij in 2002 zijn langverwachte debuut in De Kuip. Een paar maanden later was het al raak: met Feyenoord won Van Persie de UEFA Cup. Een glansrijke periode in zijn stad lag in het verschiet.

Beruchte ruzies

Maar Van Persie bleek een grillig en soms moeilijk talent. Berucht is zijn akkefietje met ploeggenoot Pierre van Hooijdonk om een vrije trap tijdens een wedstrijd van Feyenoord. Ook met toenmalig coach Bert van Marwijk lag hij geregeld overhoop. De aanvaller verloor zijn basisplaats en anderhalf jaar na de UEFA Cup-winst was zijn positie uitzichtloos in Rotterdam. Arsenal zag nog steeds brood in hem en haalde Van Persie in 2004 naar Londen.

Van Persie is smoorverliefd

Het was een jaar van veel veranderingen. In 2004 liet hij niet alleen Nederland achter zich, maar het was ook het jaar waarin Van Persie trouwde. Al op jonge leeftijd was hij smoorverliefd op Bouchra. In de trouwringen stonden destijds de woorden liefde, trouw en vriendschap. Een jaar later beheerste de voetballer in Engeland door pijnlijk privénieuws de voorpagina's.

Beschuldigd van verkrachting

In dienst van Arsenal werd hij beschuldigd van verkrachting. Hij werd in Rotterdam gearresteerd en zat korte tijd in de cel. Uiteindelijk werd de zaak later geseponeerd. Bouchra vertelde aan tijdschrift Grazia waarom ze de voetballer trouw bleef. "Als trouw bijvoorbeeld wegvalt, dan heb je nog altijd liefde en vriendschap; redenen om voor het huwelijk te knokken."

Vlak voor de arrestatie had Van Persie zijn debuut gemaakt voor Oranje. Bij Arsenal werd hij steeds belangrijker. In de jaren die volgden werd Van Persie langzaamaan een wereldster. Zo scoorde hij op de EK's van 2008 en 2012 en was hij de spits van het Oranje dat in 2010 tweede werd op het WK voetbal.

i Robin van Persie en Arjen Robben balen van Robbens gemiste kans in de WK-finale van 2010 © Getty Images

Boze fans na vertrek

Toch begon er na jaren Arsenal wat te knagen bij Van Persie. Hij was inmiddels vader van twee kinderen (Shaqueel en Dina) en had het goed naar zijn zin. Maar de bloedfanatieke spits wilde meer prijzen winnen. Met The Gunners won hij alleen een keer de Community Shield en de FA Cup. Hij besloot zijn contract niet te verlengen en Arsenal verkocht hem daardoor aan concurrent Manchester United. Daar zijn de fans in Londen nog altijd boos om.

Kopgoal op WK 2014

Voor Van Persie pakte de stap geweldig uit. Hij kende misschien wel het beste seizoen uit zijn leven en hielp met zijn goals United aan de landstitel. Eindelijk was hij een keer de winnaar van een competitie. Een jaar later maakte hij zijn beroemdste goal. Tijdens het WK van 2014 in Brazilië maakte hij in legendarische wedstrijd tegen Spanje (1-5) zijn befaamde kopgoal. Het is hét moment dat mensen voor zich zien als het over de voetballer Van Persie gaat. Mede door die wereldgoal werd hij topscorer aller tijden van Oranje met 50 goals. Gedeeld, dat wel, want Memphis Depay kwam in 2025 op gelijke hoogte.

i De legendarisch kopbal van Robin van Persie op het WK van 2014 © Getty Images

Na United volgde er een mindere periode bij Fenerbahçe. Maar Van Persie had een plan: hij keerde terug bij Feyenoord om nog een keer alles uit zijn carrière te halen. Het leverde hem de KNVB-beker op en een prachtige periode waarin Nederland zag dat de routinier écht was veranderd in al die jaren. Hij was niet meer het verongelijkte toptalent, maar een tevreden goedlachse voetballer met een schitterende loopbaan geworden.

Doorbraak als hoofdtrainer

De jaren daarna timmerde De Zilveren Vos aan de weg als trainer bij Feyenoord. In de zomer van 2024 kreeg hij bij Heerenveen de kans om zich te bewijzen als hoofdtrainer op het hoogste niveau. Dat ging de eerste maanden met vallen aan opstaan. Zo werd er met liefst 9-1 verloren van AZ. Ook was er een enorme keepersrel, toen hij Oranje-doelman Andries Noppert liet vallen. Ondanks dat soort mindere momenten lijkt Van Persie volop te genieten van het vak als trainer.

Terugkeer bij oude liefde

Het dienstverband van Van Persie in Friesland bleef tot enkele maanden beperkt. Feyenoord meldde zich na het ontslag van Brian Priske bij Heerenveen om de oud-topvoetballer binnen te halen als de nieuwe coach. Van Persie kon de lokroep van zijn oude liefde niet weerstaan en maakte per direct de overstap naar Rotterdam.

In Rotterdam moet hij de supporters van Feyenoord weer laten genieten van hun elftal, zoals dat onder succescoach Arne Slot gebeurde. Mogelijk doet hij dat met een bijzonder persoon aan zijn zijde, want Shaqueel (18) ontwikkelt zich stormachtig bij de Rotterdammers. Door de stap van Van Persie senior naar Rotterdam is het debuut van zijn zoon in het eerste elftal misschien ook wel weer een stapje dichterbij gekomen.

