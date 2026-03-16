Shaqueel van Persie heeft zich in aanloop naar De Klassieker weer van zich laten horen na zijn zware knieblessure eerder dit jaar. Het Feyenoord-talent werkt hard aan zijn herstel en kijkt voorzichtig vooruit, in de hoop later dit seizoen zijn rentree te kunnen maken.

De negentienjarige aanvaller liep eind januari een ernstige knieblessure op in het Europa League-duel met Real Betis. Kort na zijn invalbeurt moest hij per brancard van het veld, wat een flinke domper betekende voor zowel hemzelf als Feyenoord. Inmiddels lijkt de eerste fase van zijn revalidatie succesvol te verlopen.

'Het gaat de goede kant op'

In de wekelijkse serie Matchday van het YouTube-kanaal Supergaande, waarin hij in gesprek ging met artiestengroep Broederliefde, gaf Van Persie een update over zijn herstel. "Het gaat goed man", laat hij weten. "Ik ben van mijn krukken af, kan weer lopen en autorijden. Ik ben elke dag bezig in de gym. Het is best wel saai, maar het gaat de goede kant op."

Zondag zat de spits op de tribune toen Feyenoord met moeite van Excelsior won. Vanaf de tribune in De Kuip zag hij hoe zijn ploeg moest knokken voor de drie punten. "Het was spannend. Het was een belangrijke wedstrijd. Deze moesten we echt winnen. We hebben wel geknokt", zag hij hoe zijn vader Robin alsnog drie punten kon bijschrijven. Zondag wacht De Klassieker in Rotterdam, wanneer Ajax op bezoekt komt. Feyenoord doet bij een overwinning uitstekende zaken voor de tweede plek.

Krankzinnige invalbeurt

Dat de jonge aanvaller wordt gemist, bleek eerder dit seizoen al tijdens zijn spectaculaire invalbeurt tegen Sparta. In een krankzinnige slotfase bracht Van Persie de hoop terug met twee fraaie treffers, waaronder een hakbal en een fabelachtige omhaal die De Kuip volledig deed ontploffen. Even leek hij daarmee een punt te redden voor de ploeg van zijn vader, maar diep in blessuretijd ging het alsnog mis.

Zelf blikte hij daar met de mannen van Broederliefde nog eens op terug. "Luciano gaf die bal, maar hij kwam eigenlijk te ver achter mij. Dus ik moest een stapje terugnemen. Mijn enige optie was dat nog", vertelde hij over de omhaal. "Dat is echt het mooiste gevoel wat er is als het stadion zo ontploft."

Ook zijn opvallende rugnummer kwam ter sprake. Met een knipoog legde Van Persie uit hoe hij bij nummer 49 uitkwam. "Het was dat of 51. Dit was de mooiste die er was." Op de vraag of hij volgend seizoen een lager nummer wil, reageerde hij ambitieus: "Ik hoop het. Ik ga mijn best doen."