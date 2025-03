Dit is Lizanne, de vriendin van Luuk de Jong: PSV-spits is dankbaar voor zijn fysiotherapeute en feestbeest

Je liefde tegenkomen in het uitgaansleven, dat lijkt echt nog iets van 'vroeger'. Maar voetballer Luuk de Jong en zijn vriendin Lizanne van Zutven kregen het voor elkaar om verliefd te worden in de kroeg en een gelukkig leven te leiden. Dit is Lizanne, de vriendin van PSV-aanvoerder Luuk de Jong, met wie ze twee kinderen kreeg.

Lizanne is ongeveer even oud als de voetballer (geboortejaar 1990) en komt uit Veghel, een dorp in de buurt van Eindhoven. Zij en Luuk kwamen elkaar tegen in 2016, in het populaire uitgaansleven in Eindhoven. Daar voetbalde de spits toen al voor PSV. Toen De Jong in mei 2016 zijn profielfoto op Facebook veranderde, zagen zijn vrienden Lizanne voor het eerst reageren met een hartje. Facebook-officieel dus! Niet veel later volgde ook de eerste Insta-foto samen.

Kinderen en werk

Inmiddels zijn Luuk en Lizanne dus al ruim acht jaar samen. Ze kregen twee zoons: Cody (2021) en Finn (2022). Lizanne is fysiotherapeute en werkt in een praktijk in Eindhoven. Lekker dicht bij huis. In de carrière van haar man reisde ze ook mee naar zijn clubs Sevilla en FC Barcelona in Spanje. Daar groeide in ieder geval zoontje Cody ook gedeeltelijk op. De kleine Cody is vernoemd naar Luuks oude teamgenoot Gakpo.

Instagram

Het Instagramprofiel van Lizanne is privé, dus veel foto's van hen samen zijn er niet te vinden. Maar wie ver genoeg scrollt op de sociale media van Luuk, die komt in vanaf 2018 wel wat posts met Lizanne tegen. Bijvoorbeeld van toen PSV kampioen werd. Of van een vakantie in het eerste jaar van hun relatie (2016).

'Feestbeest'

Op het verouderde Facebookprofiel van Lizanne is te zien dat ze 'vroeger' erg van feestjes hield. Niet alleen schoot ze kiekjes met vriendinnen op feesten als Intents, ze probeerde ook met de bekende winacties kaarten te regelen voor andere feestjes. Nu ze twee jonge kinderen heeft, zal veel van dat feesten wel op een lager pitje staan.

Belangrijke rol

Man Luuk vertelde op het Eredivisie-gala in september 2024 hoe belangrijk Lizanne in al die jaren voor hem, hen en hun familie geweest is. Terwijl hij zijn leven kon toewijden aan het voetbal, bleek zij de sterke schouder om op te steunen. Lizanne hield zich vooral sterk in hun tijd in Spanje.

PSV'er Luuk de Jong zet zijn vrouw in het zonnetje: 'Trots op hoe ze die periode heeft doorstaan' "Er wordt soms wel eens gedacht van spelersvrouwen dat ze een makkelijk leventje hebben, maar dat is helemaal niet zo, hoor." In zijn speech bij de Eredivisie Awards besteedde PSV-aanvoerder Luuk de Jong op bijzondere wijze extra aandacht aan zijn vrouw Lizanne nadat hij de prijs voor beste speler in ontvangst mocht nemen.

"Je spreekt de taal niet zo goed en zeker in Sevilla sprak de gynaecoloog ook maar half Engels. Ik ben trots op hoe ze die periode heeft doorstaan. We hebben twee prachtige kinderen en daar geniet ik elke dag van."