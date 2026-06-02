Liverpool is twee keer in korte tijd opgeschrikt door verdrietig nieuws over een clubicoon. In navolging van oud-speler Kevin Keegan is ook Sir Kenny Dalglish, het gezicht van de club, ernstig ziek. Dat nieuws wilde hij de 75-jarige Schot liever niet delen met de wereld.

Dalglish onthulde dat er kanker bij hem is vastgesteld en dat hij momenteel wordt behandeld. Het schokkende nieuws werd door het Schotse voetbalicoon zelf gedeeld. In een verklaring legde de 75-jarige Dalglish de situatie uit en vroeg hij om privacy. "Zoals mijn onbedoelde social media-post al aangaf, word ik behandeld voor kanker", begon hij. "In tegenstelling tot mijn telefoongebruik, verloopt de behandeling goed", voegde hij eraan toe.

"Idealiter was dit privé gebleven, want zo hoort het, maar mijn erbarmelijke technologische vaardigheden dwongen me tot actie. Het was duidelijk niet mijn bedoeling om dit openbaar te maken, dus ik zou het op prijs stellen als de privacy van mijn familie en mijzelf gerespecteerd wordt", viel te lezen in de verklaring.

Steun van Liverpool

Liverpool, de club waar hij een absolute legende werd, bracht ook een verklaring uit. "De steun, de beste wensen en de liefde van iedereen bij Liverpool zijn, en zullen blijven, bij Sir Kenny en zijn familie", aldus de club, die ook zijn verzoek om privacy benadrukte.

Sir Kenny Dalglish has confirmed he is undergoing treatment for a cancer diagnosis.



Our support and love is with you, Sir Kenny ❤️

Ware clublegende

Dalglish wordt algemeen beschouwd als een van de grootste spelers in de geschiedenis van Liverpool. Hij speelde 515 wedstrijden en scoorde 172 doelpunten tussen 1977 en 1990. In die periode won hij drie Europa Cups en acht landstitels, in een tijdperk van dominantie van de club in het Engelse en Europese voetbal.

Als trainer was zijn succes niet minder. Hij leidde Liverpool naar hun eerste 'dubbel' (landskampioenschap en FA Cup) in zijn debuutseizoen als speler-trainer, en voegde daar nog twee landstitels aan toe in 1988 en 1990. Ook loodste hij Blackburn naar hun enige Premier League-titel in 1995, en coachte hij Newcastle en Celtic.

Kevin Keegan ook ernstig ziek

Het nieuws van Dalglish komt twee dagen nadat oud-speler Kevin Keegan, die Dalglish ooit bij Liverpool moest vervangen, bekendmaakte dat hij kanker in een vergevorderd stadium heeft.

