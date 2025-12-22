De bezuinigingen op de publieke omroep treffen ook Carrie ten Napel. De presentatrice, dochter van de bekende voetbalcommentator Evert ten Napel, kreeg maandag erg slecht nieuws van omroepbaas Jan Slagter. Haar programma verdwijnt volgend jaar van de buis. Op Instagram slaakt ze een hartenkreet.

Het stoppen van het tv-programma Carrie op Vrijdag is hard aangekomen bij Carrie ten Napel. "Dit bericht kwam onverwacht en doet pijn", zegt de presentatrice op Instagram. Het wekelijkse programma verdwijnt door bezuinigingen bij Omroep MAX. "Ik heb dit programma zelf bedacht en heb er met mijn team alle tijd, energie en liefde ingestopt."

'Er zijn veel ergere dingen gaande'

Ten Napel zegt dat ze niet moeten stoppen omdat het slecht gaat, maar omdat er wordt bezuinigd. Ze vindt het niet alleen voor de makers jammer, maar ook voor de kijker. "Vooropgesteld: er zijn veel ergere dingen gaande in de wereld. Maar we hebben een goed marktaandeel, prachtige cijfers en krijgen iedere dag positieve reacties. We hebben de mooiste en ontroerende gesprekken mogen voeren en daar ben ik trots op."

'Mooiste wat ik heb mogen maken'

Volgens de presentatrice werd haar programma juist gemaakt omdat er 'behoefte was aan een programma met oog voor de regio en de gewone mensen'. In haar show kwam veel sport aan bod. De opnames waren ook vaak in sportkantines. "Dit programma is het mooiste wat ik tot nu toe heb mogen maken. We zetten ons dan ook keihard in om in ieder geval tot de zomer van 2026 de allerbeste Carrie op Vrijdag te maken."

Bekende vader Evert

Haar inmiddels 81-jarige vader Evert heeft een van de bekendste stemmen van Nederland. Hij verzorgde in 1978 al het commentaar bij de tv-uitzending van de WK-finale tusen Nederland en Argentinië. Daarna zou hij jarenlang het Nederlandse voetbal in binnen- en buitenland domineren met zijn stem. Hij werkte voor TV Gelderland samen met dochterlief Carrie aan het programma Sparren. De laatste wedstrijd die hij becommentariërde was de Johan Cruijff Schaal tussen Ajax en PSV (0-4) in 2021.