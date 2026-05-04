In de nieuwste aflevering van SBS-programma Survive Your Family doet Demi de Boer een boekje open over haar vader Ronald de Boer. De influencer onthult twee gezichten van de oud-topvoetballer.

Ronald de Boer, oud-topvoetballer bij onder meer Ajax, FC Barcelona en het Nederlands elftal doet samen met zijn dochter Demi mee aan het tv-programma Survive Your Family. Daarin vertellen kinderen van bekende Nederlanders tijdens zware opdrachten over hun leven in een bekende familie.

Twee gezichten

Tijdens de nieuwste aflevering onthult Demi hoe haar 56-jarige vader is als opa. Daarin vergelijkt ze hoe Ronald was al vader. En dat was heel anders in haar beleving. "Als hij met Rémi (zoon Demi de Boer, red) is, is hij een opa hoe hij niet als vader was." Demi constateert dat haar vader twee gezichten kan hebben. "Wij mochten geen ijsjes en geen dit en dat. Maar elke keer als mijn kind bij mijn vader is krijgt ze een ijsje en cadeautje. Dat was bij mij zeker anders."

Emoties bij Ronald de Boer

Ook Ronald reflecteert op zijn eigen invulling als opa. Hij is echter negatief. "Ik denk dat Demi ook af en toe voelt dat ik een minder geweldige opa ben'', zo vertelt hij openhartig. Demi onthult een reden waardoor haar vader wellicht zo negatief is over zichzelf. "Mijn vader werkt nog best veel, meer dan Frank (de Boer, red). Hij ziet dat Frank wel meer tijd kan doorbrengen met zijn kleinkinderen." De influencer sluit positief af. "Maar hij maakt goede stapjes."

Ronald sluit af met nog een reden waarom hij som strugglet met het zijn van opa. "Mijn vader is er natuurlijk niet meer", waarna de oud-topvoetballer zichtbaar geëmotioneerd raakt. Zijn vader Cees overleed vorig jaar na euthanasie. Na een lange stilte vertelt Ronald dat hij denkt dat zijn vader blij is met de huidige situatie.

Football Island

Naast Survive Your Familie schittert Ronald ook in het programma Football Island. Daar overleeft hij met andere oud-topvoetballers op een onbewoond eiland, spelen ze voetbal gerelateerde spellen en blikken ze terug op hun loopbaan.