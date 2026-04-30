Beau de Boer, de dochter van voetbalicoon Frank, woont samen met haar geliefde Calvin Stengs en hun zoontje Saint. Binnenkort krijgt hij er een zusje bij, maar waar zij zal opgroeien, is nog onzeker. De influencer deelt een update over haar zwangerschap en het gezinsleven.

De Boer en Stengs verhuisden vorig jaar september met hun 3-jarige zoontje Saint naar Italië. De 27-jarige aanvaller wordt dit seizoen namelijk door Feyenoord verhuurd aan Pisa. Hij speelt eind mei zijn laatste wedstrijd voor de club en dan volgt er weer een nieuwe verhuizing voor het gezin.

Dat laat de influencer weten via Instagram. "Ik ga rond 13 mei weer terug naar Nederland en dan verhuizen we dus ook weer terug." Ze kijkt er naar uit om weer een tijdje in Rotterdam te verblijven. "Maar de vraag is altijd maar weer, blijven we daar of komt er weer iets anders?", schrijft ze. "Dat is elk jaar weer spannend."

Zwangerschap

Het is dus ook nog onzeker waar het tweede kind van het stel zal opgroeien. Ze spreekt zich openhartig uit over haar zwangerschap. "Ik vind zwanger zijn echt veel te lang duren", zegt ze. "Ik ben natuurlijk super dankbaar sat ik zwanger kan zijn, en al voor de tweede keer."

"Maar hoe ik het echt vind? Ik mis gewoon m'n rauwe eten, een lekker wijntje en m'n kleding die normaal zit", vervolgt ze. Gelukkig verloopt alles goed tot nu toe. "Ik heb bijna geen kwaalitjes. Het is en blijft een wonder. Er groeit gewoon een baby'tje in je en dat maakt alles weer goed."

Opa Frank de Boer

Voor oud-topvoetballer Frank de Boer komt er dus een vierde kleinkind bij. Naast Saint is hij ook opa van Lenny en Lizzy, de kinderen van Romy de Boer en Joey Kooij. Hij sprak onlangs in het realityprogramma Football Island over zijn rol als opa. "Kleinkinderen zijn zó mooi. Ik vind het écht het allermooiste wat er is. Dat ze opa, ik hou van je, zeggen. Dat is gewoon het mooiste wat je kan krijgen", zei De Boer vol trots.