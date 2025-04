Dolgelukkige Jutta Leerdam deelt persoonlijke boodschap, volger valt iets anders op: 'Een echte Nederlander'

Jutta Leerdam had drie jaar geleden nooit durven dromen dat ze nu op deze plek in haar leven is. Ze deelt daarom een persoonlijke boodschap met haar volgers, maar die vallen iets anders op: 'Dan weet je dat je een echte Nederlander bent.'

'Drie jaar geleden had ik nooit durven dromen dat ik me zó zou voelen', schrijft Leerdam op TikTok, terwijl ze een rondje fietst in Puerto Rico. 'Als je bij je ware zelf blijft, begeleidt je hart naar waar je hoort te zijn.' En in de caption gaat ze nog verder: 'Ik ben eindelijk thuis. Op een dag zal ik al mijn trauma's met jullie delen.'

Maar een van haar volgers valt iets heel anders op: 'Je bent een echte Nederlander als je zonder handen kan fietsen.' Het is een van de meest gelikete reacties onder de video. Een andere Nederlandse volger schrijft: 'Niemand kan haten op dit geluk, toch.'

Gelukkig met Jake Paul

Leerdam is momenteel zo gelukkig door de locatie én het feit dat zij ten huwelijk is gevraagd door haar verloofde Jake Paul, zo is op te maken uit de emoji's die ze bij haar TikTok zet. De Amerikaanse influencer en bokser nam haar na het jawoord mee naar het Caribische eiland Saint Lucia voor een verlovingsfeest. Daarbij verraste Paul haar ook door haar ouders Ruud en Monique uit te nodigen.

Eerder op woensdag deelde Leerdam ook al een video van haar en Paul in de badkamer, met een bijpassend nummer: Rather Be van de groep Clean Bandit. Een pakkende tekst uit het liedje is 'There's no place I'd rather be', ofwel: er is geen plek waar ik liever zou zijn.

Schaatsseizoen

Leerdam is net een paar weken klaar met haar schaatsseizoen. De 26-jarige sprintster kende wisselende resultaten bij het afsluitende toernooi, de WK afstanden. Het evenement begon voor haar met een knappe gouden medaille op de teamsprint, samen met Suzanne Schulting en Angel Daleman. Daarna volgde een verrassende zilveren plak op de 500 meter, maar op 'haar' 1000 meter stelde ze (ook zichzelf) enigszins teleur met brons.

@juttaleerdam My heart guided me home. One day I will trauma dump with you guys ♬ original sound - diana

Komend seizoen moet hét jaar worden voor Leerdam. Zij wil dan goud pakken op de kilometer bij de Olympische Winterspelen, in februari 2026 in Milaan. Paul verklapte in de realityshow Paul American al dat het stel daarna aan kinderen wil beginnen.