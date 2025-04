Dit is topschaatsster Irene Schouten: plotseling afscheid, razendsnelle comeback na bevallling en pijnlijke breuk na grote successen

Irene Schouten maakte al zoveel mee, dat je verbaast zal zijn dat ze 'pas' 32 jaar oud is. De topschaatsster kroonde zich op de langebaan tot koningin van de lange afstanden, maar kondigde in 2024 onverwachts haar afscheid aan. Ze stopte, beviel al snel van haar eerste kindje en stond binnen no-time weer op het ijs. Maar die comeback zorgde ook voor problemen en leidde tot een pijnlijke breuk. Dit is Irene Schouten.

De schaatswereld maakte voor het eerst kennis met Schouten toen ze zich plaatste voor de 3000 meter op de NK afstanden 2010. Ze werd daar achttiende op ruim dertien seconden van winnares Ireen Wüst. Dat ze veel in haar mars had, bleek een jaar later toen ze op de vierde plaats eindigde en daarmee voor het eerst naar een aantal World Cups mocht.

Irene Schouten (helemaal links) in 2011 met haar ploeggenoten. © ANP

Schildklier

Niets leek Schouten in de weg te staan, maar in het seizoen daarna was ze lange tijd niet fit. Het probleem: een traag werkende schildklier. Ze gebruikt daar medicijnen voor en kan er daardoor gewoon goed mee schaatsen. In 2018 werden een aantal collegaschaatsers ervan verdacht ook deze medicijnen te gebruiken, zonder dat ze zo'n aandoening hebben. Niet alleen is dat niet de bedoeling, het kan ook gevaarlijk zijn.

Schouten vertelde tegen De Telegraaf toen dat ze die risico's goed kent: "Ik moet regelmatig op controle komen in het ziekenhuis. Als je bijvoorbeeld te veel gebruikt, gaat je schildklier zo hard werken dat je een heel hoge hartslag kan krijgen." Schouten begreep er dan ook niets van dat anderen dit middel vrijwillig nemen: "Ik vind het bizar, maar het ergste vind ik nog dat er dus artsen zijn die dit voorschrijven aan mensen die het niet nodig hebben. Die personen moeten écht worden aangepakt."

Massastart lanceert carrière

Ondanks de problemen met haar schildklier won ze regelmatig marathonwedstrijden. Na acht opeenvolgende nationale titels op de marathon, werd ze onttroond door haar opvolgster. Het was dus ideaal voor haar dat tijdens het begin van haar carrière de massastart een vast onderdeel werd van het schaatsprogramma.

Vanaf het eerste moment is ze op dat onderdeel ijzersterk. Schouten won alle elf de NK's waaraan ze meedeed en werd ook al drie keer wereldkampioen. Na haar bronzen medaille op de Olympische Winterspelen van 2018 ging de blik ook steeds meer naar de 3000 meter en 5000 meter. Die bleken haar ook erg goed te liggen. Op de WK afstanden van 2021 pakte ze op de 5000 meter goud, maar dat was slechts de opmaat voor een geweldig 2022.

Koningin van de Spelen

In 2018 pakte Schouten op de Olympische Spelen een bronzen medaille op de massastart, maar vier jaar later groeide ze uit tot de 'Koningin van de Spelen'. De schaatster was onnavolgbaar op de lange afstanden en greep drie gouden medailles: op de 3000 meter, 5000 meter en de massastart was ze de beste. Schouten pakte met de Nederlandse ploeg op de ploegenachtervolging ook nog brons.

Irene Schouten met al haar medailles van de Spelen in 2022. © Getty Images

Sportvrouw van het jaar

Haar prestaties op de Spelen waren natuurlijk al fantastisch, maar een maand later pakte ze ook voor het eerst in haar carrière goud op het WK allround. Dat zorgde ervoor dat niemand in Nederland meer om haar heen kon. Schouten werd aan het einde van 2022 dan ook uitgeroepen tot Sportvrouw van het Jaar.

Irene Schouten werd in 2022 uitgeroepen tot Sportvrouw van het Jaar. © Pro Shots

Huwelijksbootje en eerste kind

2022 was niet alleen op sportief vlak een fantastisch jaar voor Schouten, maar ook persoonlijk vlak. Ze stapte op 18 juni 2022 in het huwelijksbootje met Dirkjan Mak. De twee zijn inmiddels al jaren samen en sloegen een volgend paaltje in hun gedroomde leven: Schouten kondigde na haar stoppen al snel aan dat ze zwanger was van hun eerste kindje en in december 2024 was het zover. Zoon Dirk kwam ter wereld.

Dat je als partner van een topsporter soms in de schaduw staat, bleek wel uit een moment na de gouden race van Schouten op de 3000 meter tijdens de Winterspelen van 2022. Mak probeerde haar te bellen, maar moest wachten. "Hé mop, ik heb even een interview met de NOS", zei Schouten tegen hem terwijl ze live op tv was.

Openhartig

Schouten is over het algemeen een nuchtere Noord-Hollandse die niet om de hete brij heen draait. Ook durft ze openhartig te zijn tegen de media als het even wat minder gaat. Zo rolden begin 2023 de tranen over haar wangen in een interview met de NOS: "Ik heb een intens jaar gehad. Daar heb ik de laatste maanden wat moeite mee. Ik had het eerder door, toen heb ik gas terug genomen."

Ook in 2024 ging het niet altijd even makkelijk. Een maand voor het WK werd ze op de EK afstanden op zowel de 3000 meter als de 5000 meter verslagen door ploeggenoot Marijke Groenewoud. Ze gaf aan 'vol twijfels' te zitten. Toch slaagde ze erin zich te herpakken voor het WK en daar in Calgary veroverde ze liefst drie wereldtitels (3000 meter, ploegenachtervolging en mass start) en één keer zilver (5000 meter).

Schouten stopt met schaatsen

Op 19 februari 2024 kwam als een donderslag bij heldere hemel het bericht dat Irene Schouten had besloten per direct te stoppen met schaatsen. Na een grandioze carrière met vijf olympische medailles (drie keer goud), dertien wereldtitels en acht EK-medailles sluit ze haar succesvolle jaren op het ijs af.

"Ik heb bereikt wat ik wilde”, zei Schouten. "Alleen het winnen van de Elfstedentocht ontbreekt nog op mijn lijst." Later liet ze weten dat ze ook komend seizoen waarschijnlijk wel wat marathons blijft rijden. Totdat haar zwangerschap om de hoek kwam kijken. Met een bolle buik bleek topsport beoefenen toch echt een stapje te ver.

Bevallen na zware zwangerschap

Het werd voor Schouten een vrij pittige zwangerschap, want ze had in het begin last van extreme vormen van misselijkheid en belandde zelfs even in het ziekenhuis. Gelukkig herstelde ze en ging het de periode daarna een stuk beter. Schouten beviel uiteindelijk op vrijdag 6 december van een zoon. Dat zorgde voor veel trots bij de Noord-Hollandse.

Olympische Spelen

Wie dacht dat Schouten nooit meer op de Olympische Spelen te zien zou zijn na haar pensioen, zat ook goed mis. Al in de zomer na haar stoppen werd ze gestrikt om voor het eerst in haar leven naar de Olympische Zomerspelen te gaan. Niet als sporter, maar als verslaggever. Met een microfoon in haar hand en een camera in de buurt maakte ze de uiteenlopendste reportages voor Humberto à Paris.

Biografie Irene Schouten

Er is inmiddels ook een biografie over het overvolle leven van Irene Schouten in de maak. Op 1 november 2024 verscheen het 240 pagina's tellende verhaal van de voormalig topschaatsster. De biografie heet 'Irene Schouten, gehard voor goud'.

Sensationele terugkeer

Op 6 februari 2025, twee maanden na haar bevalling, kondigde Schouten weer groot nieuws aan. Ze keerde weer terug op het ijs tijdens een marathon op het heilige ijs in Thialf. Daar verraste ze vriend en vijand door als achtste te eindigen. Ze reed in een zwart pak, wat opvallend was omdat ze nog een contract heeft bij de AH Zaanlander-ploeg van de excentrieke schaatscoach Jillert Anema. Hij vond de rentree van Schouten maar niks.

Mopperende schaatstrainer Jillert Anema is tegen comeback van Irene Schouten: 'Hier ben ik niet blij mee' Twee maanden nadat Irene Schouten haar eerste kind op de wereld zette (zoontje Dirk), reed ze alweer een marathon. In Thialf eindigde ze ook nog eens in de top tien. Trainer Jillert Anema van Team Albert Heijn Zaanlander wist niet zo goed wat hij er van moest denken.

Einde samenwerking met Jillert Anema

Een paar weken na de op het oog succesvolle rentree van Schouten in de marathon, was het diezelfde Anema die plots aankondigde dat verdere samenwerking onmogelijk was geworden. De woorden van Anema in het opmerkelijke interview verrasten Schouten. Geconfronteerd met wat de coach zei, stelde ze dat er het een en andere speelde, maar ook dat ze nog een contract heeft. In april, een paar dagen nadat Sportnieuws.nl meldde dat beide partijen uit elkaar zouden gaan, kwam er definitief een einde aan het tijdperk Schouten.

Paspoort Irene Schouten