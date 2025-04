Jutta Leerdam en Jake Paul genieten van elkaar in de badkamer: 'Er is geen plek waar ik liever zou zijn'

Jutta Leerdam vliegt geregeld over het ijs, maar ze blijkt nog veel meer te kunnen. De topschaatsster showt in een nieuwe video op sociale media samen met verloofde Jake Paul haar dansskills en de twee swingen er flink op los.

Leerdam geniet na het schaatsseizoen enorm van haar welverdiende vakantie, want het is voor haar de kans om flink wat tijd met haar geliefde door te brengen. Iets wat in de afgelopen maanden niet altijd makkelijk was door de vele wedstrijden die ze moest rijden.

Dansen in de badkamer

De avonturen met Paul doen Leerdam dusdanig goed dat ze lekker in haar vel zit. Dat blijkt uit haar laatste video op TikTok. De topschaatsster danst er samen met haar Amerikaanse verloofde op los in de badkamer en daar genieten ze zichtbaar van.

De muziek die ze erbij gekozen heeft, spreekt voor zich. 'There's no place I'd rather be', valt er te horen. Oftewel, 'er is geen plek waar ik liever zou zijn. De tekst is een passage uit het nummer 'Rather Be' van de muziekgroep Clean Bandit.

Reis naar New York

Hoewel Leerdam dus nergens liever zou willen zijn, stapte ze toch in het vliegtuig. Samen met haar geliefde besloot ze namelijk maar weer eens met de privéjet op pad te gaan. Het koppel vloog naar New York en is daar inmiddels ook aangekomen. Dat valt te zien op het Instagram-account van Paul. Het stel is daar niet alleen, want ook Thor is van de partij. Dat is de hond van de Amerikaan.

Realityserie

Voor Paul en Leerdam zijn het bijzondere tijden, want miljoenen mensen krijgen een kijkje in hun leven in de realityserie Paul American op HBO Max. De show draait om de avonturen van de Amerikaan en zijn broer Logan, maar Leerdam komt ook geregeld voorbij.

Inmiddels zijn er twee afleveringen te zien bij de streamingsdienst en de derde volgt donderdag. Het is te hopen dat die op meer goedkeuring kan rekenen van de kijkers, want de realityshow krijgt vernietigende reacties van kijkers en recensenten.