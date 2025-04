Jutta Leerdam laat volgers schrikken met harde boodschap: 'Ik wilde je niet eens'

Jutta Leerdam is zeer populair, getuige haar 5 miljoen volgers op Instagram en 1,7 miljoen op TikTok. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd zou je zeggen. Maar de beroemdheid van de Nederlandse schaatsster trekt niet alleen maar positiviteit.

In een video op TikTok sneert Leerdam naar haar pesters van vroeger op de middelbare school. Want nu ze zo groot is dat iedereen met haar geassocieerd wil worden, komen ineens ook de mensen bovendrijven die niks van haar moesten hebben als (klein) meisje. Sportend in een Puerto Ricaanse gym neemt ze even de tijd om hen op hun plek te zetten.

Jake Paul slooft zich met ijzersterke vrouw (en dit is niet Jutta Leerdam) flink uit Jake Paul is keihard aan het trainen in Puerto Rico met een bijzondere trainingspartner. De vriend van Jutta Leerdam slaat snoeihard op een boksbal met Amanda Serrano, een van de grootste namen in het vrouwenboksen.

'Ik wilde je niet eens'

'Wanneer de pesters van de middelbare school weer proberen om terug in je leven te komen', zet ze als een tekst over haar video heen. Vervolgens playbackt ze mee met Sabrina Carpenter en haar hit 'Busy Woman'. De zin is luid en duidelijk: "Ik wilde je little bitch-ass niet eens." Daarmee doelt ze op het feit dat ze toen al geen interesse had in deze personen en nu al helemaal niet meer.

Screenshot uit de TikTok van Jutta Leerdam.

Ongeloof bij volgers

Wel 'bedankt' ze haar pesters door haar bescheiden te houden. Veel volgers op TikTok zeggen zich te herkennen in wat Leerdam post en noemen haar dan ook een perfect rolmodel voor jonge meisjes. De meesten kunnen ook niet geloven dat Jutta ooit gepest is. "Wie pest onze mooie Jutta nou?", zegt de één. "Iemand pestte Jutta? In welke wereld?", gelooft de ander het bijna niet. "Het is altijd zo iemand die nu probeert vrienden met je te worden", zegt iemand, waar Leerdam op reageert: "Precies dit."

Dit is de waarde van de verlovingsring met diamant van Jutta Leerdam: 'Populaire keuze bij koppels' Jake Paul ging zaterdag op zijn knieën voor zijn geliefde, de Nederlandse topschaatsster Jutta Leerdam. Een heerlijk romantisch aanzoek werd beantwoord met een hartstochtelijk 'ja'. Jake & Jutta zijn verloofd! Leerdam kan dus voorlopig pronken met de knoepert van een ring die Paul aanbood.

Ring

Een andere volger lette op heel iets anders tijdens de video. Die zag dat de sportende Leerdam haar verlovingsring nog om had. "Draag je ring niet als je gewichten heft, ik verpestte mijn eigen ring daarmee", is een goedbedoeld advies van haar. Leerdam verzekert haar ervan dat ze dat niet doet en de ring alleen droeg tijdens haar 'schaats-sprongetjes'.

Puerto Rico

Leerdam geniet nog altijd van haar vakantie in Puerto Rico, waar haar verloofde Jake Paul woont. Al meteen na de WK afstanden vertrok ze naar het territorium van de Verenigde Staten om daar van het strandleven te genieten. Ondertussen kwam ze extra in de aandacht te staan omdat de première van de realityshow Paul American in New York was en de Nederlandse een grote rol heeft in de serie.