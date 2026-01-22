Lothar Matthäus is flink gehavend teruggekeerd van zijn skivakantie in Oostenrijk. Inmiddels is hij geopereerd en deelt hij een update vanuit het ziekenhuisbed. De ingreep heeft een uur geduurd.

Matthäus liep op de piste in het Oostenrijkse Oberlech am Arlberg letsel op aan zijn rechterarm en ribben. Daar werd hij donderdag aan behandeld in het ziekenhuis met een kijkoperatie. De artroscopie duurde ongeveer een uur volgens Duitse krant BILD.

Daarna deelde de 64-jarige oud-voetballer een foto van hemzelf vanuit het ziekenhuisbed. "Bedankt voor al jullie aardige wensen voor een spoedig herstel", schrijft hij aan zijn volgers. "Ik zal snel weer fit zijn."

Analist

Matthäus zou donderdagavond eigenlijk aanwezig zijn bij de Duitse uitzendingen van het Europa League-duel tussen AS Roma en VfB Stuttgart. Hij werd vervangen door Felix Kroos, die ook een reactie achterliet op het bericht van zijn collega-analist. "Beterschap", schreef hij op Instagram.

Het ging onfortuinlijk mis voor Matthäus op de piste. "Het was de laatste afdaling op de laatste vakantiedag", zei de Duitse recordinternational (150 interlands) eerder al. "De piste was ijzig en golvend. Ik verheugde me al op de lunch, en plots viel ik op mijn rechterzijkant. Ik ving een hobbel niet goed op en mijn ski's bleven haken. Het probleem was het ijs; als er poedersneeuw had gelegen, was er waarschijnlijk niets gebeurd." Zijn 27-jarige vriendin bracht hem naar het ziekenhuis in München, op ongeveer 280 kilometer afstand.

Voetbalcarrière

Matthäus speelde 150 wedstrijden voor het Duitse nationale voetbalelftal, en won het EK (1980) en het WK (1990) met 'Die Mannschaft'. De middenvelder speelde in clubverband jarenlang op het hoogste niveau voor onder meer Bayern München en Internazionale.