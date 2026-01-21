Lothar Matthäus is flink gebutst op skivakantie. Het Duitse voetbalicoon viel op zijn schouder en moet zelfs worden geopereerd. Zijn vriendin Theresa (27) reed liefst 280 kilometer om hem naar een specialist te brengen.

Het ging onfortuinlijk mis voor Matthäus op de piste in het Oostenrijkse Oberlech am Arlberg. "Het was de laatste afdaling op de laatste vakantiedag", zegt de Duitse recordinternational (150 interlands) tegen Bild. "De piste was ijzig en golvend. Ik verheugde me al op de lunch, en plots viel ik op mijn rechterzijkant. Ik ving een hobbel niet goed op en mijn ski's bleven haken. Het probleem was het ijs; als er poedersneeuw had gelegen, was er waarschijnlijk niets gebeurd."

Heldendaad vriendin

Zijn vriendin Theresa (27), met wie hij voor een korte vakantie naar de Arlberg was gereisd, reed hem de ongeveer 280 kilometer terug naar München. Daar bezocht hij de praktijk van de legendarische sportarts dr. Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt (83). Hij behandelde in het verleden ook Arjen Robben, toen de Nederlander bij Bayern München terechtkwam. Via een MRI-scan werd gezien dat Matthäus wat banden had gescheurd in zijn schouder.

"Ik heb ook een paar gekneusde ribben aan mijn rechterkant, wat natuurlijk pijnlijk is. En ik draag mijn rechterarm in een mitella. Maar over het algemeen gaat het goed", verklapte hij. "Het belangrijkste is nu de snelle operatie, wat blijkbaar geen grote ingreep is. Daarna denk ik dat ik snel weer aan het werk kan."

Geen analist in Europa League

Door het ongeluk moet Matthäus wel zijn verplichtingen als analist voor de Duitse zender RTL. Hij zou zijn voetbalkennis laten spreken bij het Europa League-duel tussen AS Roma en VfB Stuttgart. De volgende klus op televisie is die bij Union Berlin tegen Borussia Dortmund, volgende week zaterdag (aftrap 18.30 uur).

Voetbalicoon

Matthäus speelde 150 wedstrijden voor het Duitse nationale voetbalelftal, en won het EK (1980) en het WK (1990) met 'Die Mannschaft'. De middenvelder speelde in clubverband jarenlang op het hoogste niveau voor onder meer Bayern München en Internazionale.

De laatste jaren komt hij vooral wegens zijn liefdesleven in het nieuws. Matthäus stond vaker aan het altaar dan Duitsland wereldkampioen werd, namelijk vijf keer. Sinds vorige zomer heeft hij na de zoveelste scheiding een relatie met de veel jongere Theresa Sommer. In totaal heeft hij vier kinderen.