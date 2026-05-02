Raymond van Barneveld gaat door een verdrietige periode. De 59-jarige Nederlandse dartslegende heeft een dierbare vriend verloren. Dat deelt 'Barney' in een emotionele post op Instagram.

Het gaat om de Duitser Ralf Rademacher, die in 1997 het bedrijf McDart opstartte. Hij was vooral een van de grondleggers van het Duitse darten. "Ik kreeg een bericht dat mijn goede vriend Ralph Rademacher, "Radi", plotseling is overleden. Ik was compleet geschokt, want hij was pas 58", begint Van Barneveld.

"Radi heeft zoveel voor de dartsport in Duitsland en de rest van Europa gedaan. Ik heb hem vaak ontmoet tijdens dartgala's die hij zo goed organiseerde. Hij heeft een fantastisch bedrijf opgebouwd in dartartikelen en accessoires", schetst Van Barneveld. "Ik ben diep bedroefd door dit nieuws. Ik wens zijn vrouw en familie veel sterkte in deze moeilijke tijd. Rust in vrede, mijn lieve vriend."

Van Barneveld deelt een foto van hem, dartsicoon Phil Taylor en Rademacher bij een wedstrijd van de Duitse voetbalclub op Instagram. Het zal een dierbare herinnering voor hem zijn.

Bewogen jaar

Het verlies voor Van Barneveld komt in een tot nog toe bewogen jaar. Barney sloot 2025 niet al te best af met een nederlaag in de eerste van het WK darts. Niet des Barneys. Daarna had hij hoop alles weer op de rit te hebben, maar het tegenovergestelde bleek waar. Van Barneveld rommelt maar wat aan op de Pro Tour. Diepe runs op vloertoernooien of Euro Tours zitten er vooralsnog niet in.

Zoals de zaken er nu voorstaan, is Van Barneveld niet eens verzekerd van een plekje op het WK in december. Dat terwijl er liefst 128 deelnemers zijn. In de roerige periode brak hij ook nog eens met zijn manager Ben de Kok, met wie hij over meerdere periodes jarenlang samenwerkte. Daar bleek een flinke ruzie aan vooraf te zijn gegaan.

Jaco van Bodegom, een andere oud-manager van Van Barneveld, maakte het conflict van dichtbij mee. "Ik denk dat ik er een soort van live tussen zat", vertelde hij in de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door. "Raymond had zijn wedstrijd gewonnen en die was een beetje in de app geslagen richting Ben. Daar heeft hij gewoon dingen gezegd die hij beter niet had kunnen zeggen. Dat viel bij Ben zwaar, en dat kan ik goed snappen, waardoor hij dacht: ik ben er klaar mee."