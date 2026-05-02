Voormalig toptennisster Justine Henin (43) sloeg in haar rijke carrière veel prijzengeld binnen. Toch was dat niet haar belangrijkste drijfveer, de Belgische wilde de beste zijn. Dat lukte aardig. Dan komen er lucratieve deals om de hoek kijken, waar ze vriendelijk voor bedankte. "Ik was een nachtmerrie voor mijn agenten."

Niet vanwege schandalen of grillen, maar juist omdat de Belgische tennislegende opvallend vaak bedankte voor het grote geld. Dat vertelt Henin in een openhartig interview met De Tijd. De zevenvoudig grandslamwinnares richtte zich tijdens haar carrière volledig op het bereiken van de absolute top.

Sponsors hadden pech

Terwijl sponsors en managers kansen zagen om flink te verdienen, koos Henin bijna altijd voor haar sport. "Ik was zelfs een beetje een nachtmerrie voor mijn agenten", zegt ze daar nu lachend over. "Zij moeten geld verdienen met sporters, terwijl ik vaak nee zei. De sportieve keuze primeerde altijd."

Die houding kostte haar naar eigen zeggen mogelijk flink wat inkomsten. "Ik had veel meer kunnen verdienen als ik meer dingen had aanvaard. Maar ik heb daar geen spijt van. Ik was er om tennis te spelen. De rest was een gevolg - toegegeven, vaak erg aangenaam - maar geld heeft nooit meegespeeld in mijn beslissingen. Dat is een enorme luxe, besef ik."

Financiële missers

In het begin van haar carrière maakte Henin nog wel eens een mispeer. Ze investeerde haar geld in bijvoorbeeld start-up, zonder er goed bij na te denken. Tegenwoordig pakt ze dat serieuzer aan. " Ik observeer veel en ben voorzichtiger geworden. Een minimum aan zekerheid is belangrijk voor mij."

Eigen tennisacademie

Geld is volgens haar nog steeds geen echte motivatie. Ze erkent dat ze als topsporter goed verdiende, maar ziet het vooral als een middel om rust te creëren voor haar familie. “Ik ga niet zeggen dat geld onbelangrijk is. Maar het is geen motor voor mij.”

Die motor vindt Henin eerder in haar projecten buiten de baan. Vooral haar tennisacademie in het Belgische Limelette geeft haar energie. Daar investeert ze voortdurend in nieuwe faciliteiten om jonge talenten te helpen groeien.

Grandioze carrière

Dat kan ook wel met haar achtergrond. Ze won immers zeven Grand Slams: de Australian Open (2004), Roland Garros (2003, 2005, 2006, 2007) en de US Open (2003, 2007). Alleen Wimbledon sloot ze nooit winnen af, twee keer stond ze in de finale. Daarmee miste ze op een haar na een Golden Slam, want in 2004 won ze goud op de Olympische Spelen in Athene.