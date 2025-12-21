Onlangs werd bekend dat doelman Loris Karius en zijn vrouw Diletta Leotta, die ook bekend is als presentatrice, in verwachting zijn van hun tweede kindje. Vanwege de zwangerschap moet de spelersvrouw ook zorgen voor nieuwe outfits. Dat doet ze dan ook op indrukwekkende wijze.

Eerder deze maand maakte het koppel het nieuws van de verwachting wereldkundig. "Wij kunnen ons geen mooier cadeau wensen deze kerst", zo schreven ze op Instagram. "Aria (hun eerste dochter, red.) wordt een grote zus, en onze harten zijn er klaar voor om twee keer zoveel liefde te geven."

Op de foto was te zien hoe de buik van Leotta al was gegroeid. Het nieuws zorgde ervoor dat veel vrienden, fans en andere naasten het koppel overspoelde met felicitaties. "WOOOW!! Onze warmste felicitaties. We zijn zo blij voor jou", schreef het officiële account van Schalke 04, de huidige club van Karius.

Outfit tijdens de zwangerschap

Tijdens de zwangerschap verandert het lichaam snel. Leotta zorgt er in ieder geval voor dat ze er in deze periode goed uit blijft zien. Zo plaatste ze dit weekend een nieuwe reeks foto's op Instagram waarin ze een indrukwekkende outfit draagt, die bestaat uit een lange, glitterende jurk waarin de buik goed uitkomt.

Daar zijn haar volgers het ook over eens. "Alleen jij kunt een zwangerschapsoutfit zo laten werken", zo leest een reactie. "De zwangerschap maakt je nog mooier", schrijft een ander.

Nieuw hoofdstuk

Met deze zwangerschap krijgt het liefdesverhaal van Karius en Leotta een nieuw hoofdstuk, nadat ze elkaar in 2022 voor het eerst ontmoetten. Het bleek liefde op het eerste gezicht, en in 2024 stapten ze dan ook in het huwelijksbootje.

Daarnaast beviel Leotta in augustus 2023, op haar eigen verjaardag, van dochter Aria. Het stel kiest ervoor om hun dochter tweetalig op te voeden, in het Duits en Italiaans. Dit zullen ze naar alle waarschijnlijkheid dus ook doen met de kleine die op komst is.

Beroemd stel

Leotta is vooral bekend als sportpresentatrice bij DAZN, waar ze in Italië de grote voetbalwedstrijden presenteert. Daarmee heeft ze inmiddels een enorme fanbase opgebouwd. Zo telt ze maar liefst 9,2 miljoen volgers op Instagram.

Haar man moet het met een stuk minder doen. De Duitser staat op 'slechts' 1,9 miljoen volgers. Als doelman kwam hij onder meer uit voor Mainz, Liverpool, Besiktas, Union Berlin en Newcastle United.

Tegenwoordig draagt Karius het shirt van Schalke 04, maar hij staat vooral bekend om zijn optreden in de Champions League-finale van 2018. Hierin verloor hij met Liverpool met 3-1 van Real Madrid, mede dankzij twee flinke blunders vanaf zijn adres.