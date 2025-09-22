Normaal gesproken stelt ze zelf de vragen, maar nu was het de beurt sportjournaliste Diletta Leotta om zelf antwoord te geven. In een interview met de Italiaanse krant 'Gazzetta dello Sport' sprak de partner van Schalke-doelman Loris Karius openhartig over haar uiterlijk, haar televisiecarrière en haar grootste droom.

Leotta staat bekend als een knappe presentatrice, die vaak complimenten krijgt over hoe ze eruit ziet. Maar volgens haar zijn looks niet het enige wat een grote rol speelt. "Uiterlijk is belangrijk, maar voorbereiding en de vaardigheid om over gebeurtenissen te berichten zijn nog belangrijker. De liefde voor mijn werk en mijn professionaliteit hebben voor mij altijd centraal gestaan."

De presentatrice studeerde rechten in Rome en behaalde in 2015 haar diploma. Net als tijdens haar studie heeft ze ook voor haar werk als presentatrice heel wat studie-uren gemaakt. "Naast de boeken over civiel- en strafrecht die ik tijdens mijn studie gebruikte, heb ik nu ook boeken over voetbal in huis. Ik heb gestudeerd en ik denk dat ik zowel formeel als inhoudelijk heb kunnen overtuigen."

Jong gezin

Acht jaar na haar afstuderen werd ze voor het eerst moeder: in 2023 werd dochtertje Aria geboren. Deze kreeg ze samen met voormalig Liverpool-doelman Karius. Sinds 2022 vormt ze een koppel met hem en vorig jaar stapten ze in het huwelijksbootje.

Passie en dromen

Leotta neemt haar dochter Aria regelmatig mee naar het stadion, waar het meisje zichtbaar geniet van alles rondom het voetbal. "Zodra ze een bal ziet, gaat ze helemaal los", vertelde de presentatrice eerder. "Ze kan al verrassend goed trappen met rechts. Misschien zit het wel in de genen. Wie weet wordt ze later voetbalster, of misschien wel presentatrice zoals haar moeder."

Wat de ambities van dochter Aria ook zijn, Leotta heeft zelf ook nog een groot levensdoel. "Ik droom er ook van om voorzitter van een voetbalclub te worden."