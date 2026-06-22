Het zijn bijzondere tijden voor Estavana Polman. Jarenlang focuste ze zich voornamelijk op haar handbalcarrière, maar nu heeft ze volop tijd voor andere dingen omdat ze in mei haar loopbaan beëndigde. Zo staat er binnenkort een belangrijk nieuw avontuur te wachten, al deelde Rafael van der Vaart daar al meer over dan Polman wist.

Polman was het grote boegbeeld van het Nederlandse handbal. Ze werd wereldkampioene in 2019 en verwierf landelijke bekendheid. Eind 2025 zwaaide ze af bij Nederland en een paar maanden later stopte ze ook op clubniveau in Roemenië. Omdat haar tijd in Boekarest ten einde is, zet ze nu met haar geliefde Rafael van der Vaart een nieuwe stap.

De twee hebben een huis gekocht in Nederland. Als Polman bij De Telegraaf vragen krijgt over hun nieuwe stulpje, blijkt de verslaggeefster al een hoop te weten. Ze vertelt dat Van der Vaart en Polman het huis kochten zonder het te hebben bekeken en het handbalicoon merkt op dat de journaliste wel erg goed is ingelicht. "Ik weet niet waar je de informatie van hebt, maar dat klopt", lacht ze.

Info van Rafael van der Vaart

Die informatie komt van Van der Vaart zelf, die daar in de podcast Wes en Raf van Ziggo Sport helemaal geen geheim van maakte. "Och jezus ja, dat klopt", vertelt Polman.

Ze legt vervolgens uit hoe het precies is gegaan. "Mijn ouders en schoonouders waren er." Polman en Van der Vaart keken via een videoverbinding mee. "Je moet op een gegeven moment keuzes maken, we konden niet elke keer heen en weer. We hebben natuurlijk alle foto's gehad. We zijn heel blij, kijken er naar uit en het is bijna zo ver om echt naar Nederland te verhuizen. Dat is voor ons heel erg fijn."

Dochter naar Nederlandse basisschool

Van der Vaart, Polman en hun dochtertje Jesslynn zijn binnenkort dus weer inwoners van Nederland. Dat betekent dat het meisje dat op 23 juni negen jaar oud wordt vanaf komende zomer in Nederland naar de basisschool gaat. "Dat is voor haar heel spannend, maar wel heel leuk. Terug naar de opa's en oma's en naar haar broer (Damián van der Vaart, red.). Ze kijkt er onwijs naar uit."

Avontuur tijdens WK voetbal

Helemaal uit de publiciteit is Polman niet verdwenen. Tijdens het WK voetbal organiseerde ze bijvoorbeeld een speciale watch party rondom Nederland - Zweden. Dit 'kijkfeest' was alleen toegankelijk voor vrouwen. Onder meer topvoetbalsters Sherida Spitse en Merel van Dongen waren present.

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