Ex-topvoetballer Rafael van der Vaart (43) heeft jarenlang in het buitenland gewoond. In het kielzog van zijn partner Estavana Polman verbleef hij eerst in Denemarken en daarna in Roemenië. Daar speelde de handbalcarrière van de nu gestopte Polman zich af. Er komt een nieuw hoofdstuk: ze verhuizen samen naar het Gelderse Huissen.

Polman, die met Nederland wereldkampioen werd in 2019, komt uit Arnhem. Vandaar de wens om terug te keren naar die regio. Van der Vaart merkt dat het hele proces van verhuizen veel stress oplevert. Eerder zei hij: "Deze maand is bizar druk, omdat we aan het einde echt naar Nederland gaan. Ik doe zelf weinig, maar ik doe mijn best."

Spierpijn

Van der Vaart zat zaterdag in de NOS-studio om de WK-wedstrijd van Nederland tegen Zweden voor te beschouwen. Daar kwam ook zijn verhuizing ter sprake. Het gaat volgens hem "zwaar". Want: "Ik heb spierpijn overal. Ik moet eerlijk zeggen, dat als je stopt met voetballen, dan moet je alles zelf weer een beetje doen. Veel sjouwen. Morgen nog even terug, vier dagen, en dan weer terug in Nederland."

De voormalig speler van onder meer Ajax en Real Madrid groeide op in een woonwagenkamp. Pierre van Hooijdonk grapt daarom door te vragen of het huisje niet op wielen staat. "Nee helaas niet. Ik heb nog Es gevraagd of ze back to the basics wil", zo reageert de in een oranje jasje gestoken Van der Vaart.

Japan

De voormalig international van Oranje lag onder vuur vanwege een uitspraak die hij deed na Nederland tegen Japan. Van der Vaart zei dat alle Japanners op elkaar lijken, dus dat het lastig is om je mannetje te blijven dekken. Hij bood daarna zijn excuses aan. Ook buitenlandse media pakten uit met het moment.

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