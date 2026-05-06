Veel Nederlanders kijken inmiddels reikhalzend uit naar de zomervakantie, of keerden juist onlangs terug van een tripje met de familie. Zo ook oud-voetballer Wim Kieft die er samen met zijn partner en dochter eens even goed op uit ging. Maar zijn dochter had volgens Kieft het liefst iets heel anders gedaan, en was er volgens haar vader al snel 'klaar mee'.

Samen met partner Suzanne Martens heeft Wim Kieft puberdochter Feline. In het kader van de verjaardag van Suzanne reisde het gezin gezellig samen af naar warme oorden, om eens even goed uit te rusten van de afgelopen hectische periode. Al had de jongste Kieft-telg haar tijd toch het liefst aan iets anders besteed. En dat is iets waar veel ouders met puberkinderen steeds vaker mee te maken krijgen.

Onherkenbaar

Kieft was samen met vrouw en dochter eerst aan het vertoeven in Valencia, nabij de Spaanse Costa Blanca. En daar werd de oud-topvoetballer geconfronteerd met een enorme hoeveelheid landgenoten. "Niet normaal hoe veel Nederlanders daar waren", meent hij in de nieuwste aflevering van zijn podcast KieftJansenEgmondGijp.

Gelukkig had de voormalig speler van onder meer Ajax en PSV voorzorgsmaatregelen getroffen. "Ik had een petje gekocht, dus hoefde ik niet heel vaak op de foto", licht Kieft daar verder over toe. Maar ondanks een vakantie in de anonimiteit kregen hij en zijn vrouw te maken met een heel ander probleem. En dat is tegenwoordig een bekend probleem voor iedereen met minderjarige kinderen.

'Dochter was er wel klaar mee'

"Er waren een paar plekken die je moest mijden in Valencia, maar verder was het een mooie omgeving. Alleen was mijn dochter er na vier dagen wel klaar mee om dingen te doen met papa en mama", grapt Kieft. "Gaan we weer eten? Mag ik niet thuis blijven in het hotel?", vroeg de jonge Feline aan haar ouders. "En de hele dag in de weer met haar telefoon."

Voor veel kinderen is de mobiele telefoon inmiddels een verlengde van de arm geworden, en dat is ook bij de kleine Kieft niet anders. Gelukkig was er op één specifieke locatie toch nog ruimte voor een gesprek. "In het vliegtuig was er natuurlijk geen ontvangst van je telefoon. Dus toen kregen we opeens contact", besluit Kieft. Hij is dus niet alleen dichter tot zijn vrouw gekomen, maar heeft ook nog kunnen genieten van zijn jongste dochter. Al was die dus liever gewoon thuisgebleven in Nederland, om lekker te kunnen scrollen op de bank.

