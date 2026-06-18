Robert Doornbos voelde zich de afgelopen dagen helemaal niet goed. Dat zegt de oud-topcoureur op Instagram. Hij is dankbaar voor zijn zoontje Josh, die met een simpel gebaar hielp om hem weer beter te laten voelen. Beter dan het infuus waar Doornbos (44) aan lag kon doen.

"De laatste dagen waren niet mijn beste", begint Doornbos zijn uitleg vanuit Dubai, waar het gezin woont, op Instagram. "Soms vertelt je lichaam je dat je rustiger aan moet doen. Woensdag moest ik aan het infuus en rust nemen en toen kwam er ook nog eens iets anders bij."

Ontroerde Doornbos

Zoontje Josh schreef zelf een brief met de wens dat zijn vader hopelijk snel weer beter wordt, 'zodat ze weer samen kunnen zwemmen, karten en andere leuke dingen kunnen doen'. Het ontroerde Doornbos immens. "Het leuke is dat ik echt denk dat die brief meer gedaan heeft voor mijn gezondheid dan dat infuus deed. Het maakt niet uit hoe snel het leven gaat, dit soort momenten herinneren me eraan wat er echt toe doet. Het is een mooie herinnering dat succes niet gemeten wordt door trofeeën, zakelijke deals of rondetijden."

'Beste vader ter wereld'

Hij voelt zich dankbaar en wil weer verder gaan met mooie herinneringen maken met zijn gezin. "Succes wordt gemeten door de kleine handjes die schrijven dat ze geloven dat je de beste vader ter wereld bent." In het briefje van zoontje Josh, die hij ook deelt op Instagram, staat in het Engels het volgende te lezen: "Ik hoop dat je snel beter wordt, zodat we weer kunnen spelen in het zwembad en kunnen karten en al die leuke dingen doen. Je bent de beste vader die ik kan bedenken, omdat je altijd leuke dingen met me doet. Ik hou ervan als je met me speelt." Op de tekening staat Doornbos naast zijn zoon en twee typisch getekende kinderbomen.

De volgers van Doornbos wensen hem sterkte met zijn gezondheid. De 44-jarige Nederlandse coureur was tussen 2005 en 2006 11 races actief in de Formule 1 voor Minardi en Red Bull Racing. Na zijn carrière groeide hij uit tot een graag gehoorde analist op de Nederlandse televisie omtrent de uitzendingen van de Formule 1.

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