Joy Beune straalde afgelopen winter op het ijs, maar ook na het schaatsseizoen zit de wereldkampioene goed in haar vel. Op Instagram deelt ze het resultaat van een schoonheidbehandeling en ze is dolblij met het resultaat.

Beune maakte in februari haar debuut op de Olympische Spelen en nam ook een medaille mee uit Milaan. Ze won zilver op de ploegenachtervolging samen met Antoinette Rijpma-de Jong en Marijke Groenewoud. Nu is ze alweer in voorbereiding op het nieuwe seizoen met Team X2O Badkamers.

Ze ging onlangs al op trainingskamp met de ploeg waar ze hard traint om in topvorm te blijven. Ook haar uiterlijk verzorgt ze goed. De 27-jarige topschaatsster brengt regelmatig een bezoekje aan de schoonheidsspecialist.

'Hoe mooi'

Daar liet ze ook dinsdag weer haar wenkbrauwen en lippen bijwerken. Beune onderging de cosmetische behandelingen healed brows en lip blush, waarbij (semi-)permantente make-up wordt aangebracht. Ze is dolblij met het resultaat. "Sorry maar... Hoe mooi", schrijft ze op Instagram.

Sportieve uitdaging

Beune ging afgelopen weekend nog een bijzondere uitdaging aan. Ze liep de halve marathon in Groningen. Dat deed ze in een razendsnel tempo. Ze legde de eerste tien kilometer af in iets meer dan 45 minuten. Ze kon dat snelle tempo bijna de hele race volhouden. In de laatste paar kilometer kreeg ze het wel iets moeilijker, maar ze wist toch een hele verdienstelijke tijd neer te zetten.

Daar had de tijdwaarneming echter wel wat moeite mee, want nadat ze na 1 uur, 35 minuten en 57 seconden voorbij het punt kwam waarop er nog 100 meter te gaan was, werd haar finish niet meer geregistreerd. Ze liet wel trots haar medaille zien op sociale media na afloop. Ook haar vriend Kjeld Nuis was onder de indruk van haar prestatie.

