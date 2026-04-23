Oud-coureur Robert Doornbos heeft een bewogen periode achter de rug. Hij ontvluchtte zijn woonplaats Dubai met zijn gezin vanwege de onrust in het Midden-Oosten. Inmiddels zijn ze terug en deelt Doornbos een update over de situatie. "Stabiliteit is nooit een garantie."

Doornbos, die in 2005 en 2006 in de Formule 1 reed, verhuisde vorig jaar samen met zijn vrouw Chantal Bles en hun kinderen Josh en Jada naar de Verenigde Arabische Emiraten. Daar voelden ze zich helemaal op hun plek, totdat de oorlog uitbrak in Iran. Het gezin vluchtte uit Dubai, maar is een week geleden weer teruggekeerd naar de woonplaats.

Via LinkedIn spreekt de 44-jarige zich openhartig uit over de situatie. "Terug in Dubai. En eerlijk: het voelt precies zoals het zou moeten", begint hij. "Ne een periode van onzekerheid in het Midden-Oosten zijn we terug. Terug in het ritme, aan het werk, bij familie en weer aan het opbouwen."

Kinderen weer naar school

Ook voor zoon Josh en dochter Jada is die terugkeer erg fijn. "De kinderen zitten weer op school. Vroege ochtenden, lange dagen, nieuwe vriendschappen, sporten, en de wereld ontdekken. Thuis is die familiaire sfeer terug. Mijn vrouw zit weer in haar flow. Structuur, focus, leven", schetst hij. "Dat doet iets met je."

"Dubai was nooit zomaar een plek voor ons", legt hij uit. "Het is een mindset. Het gaat om nu bouwen, niet later. Een omgeving creëren, waarin je elke dag voelt dat je werkt aan iets groters. Voor jezelf, maar vooral voor de volgende generatie."

"De afgelopen weken waren een herinnering dat het, zelfs hier, snel kan omslaan", vervolgt de oud-coureur. "Stabiliteit is nooit een garantie. Maar tegelijkertijd, versterkt het waarom we in eerste instantie voor deze plek hebben gekozen: veerkracht, vooruitdenken en de wil om te blijven werken."

'We komen sterker terug'

De periode heeft één ding duidelijk gemaakt voor het gezin: "We komen sterker terug", aldus Doornbos. "Dat is precies waarom we Dubai hebben gekozen."

Hij is inmiddels ook weer druk aan het werk. Op Instagram is te zien dat hij dat hij een aantal meetings heeft en een podcast opneemt. Doornbos was van 2013 tot en met 2024 als Formule 1-analist te zien bij Ziggo Sport, maar daar kwam vanwege zijn verhuizing naar Dubai een einde aan.